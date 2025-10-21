頭份市新興國小周邊道路人行道不友善 縣府規畫3800萬元工程改善

苗栗縣頭份市新興國小周邊道路，因人行道發生樹根隆起，導致行人窒礙難行，甚至不慎踢到樹穴摔傷，亟需改善；另校方也向議員陳光軒陳情盼水源路口設置「對角行穿線」，並延長上學時段行人專用時相時間。對此，苗栗縣政府已規畫總經費達3800餘萬元的人行道改善計畫，目前工程案招標中。

縣府交工處表示，該案向中央爭取獲補助約3300萬、總經費達3800餘萬元改善人行道，包括移植既有路樹、設置行人庇護島、纜線下地等。改善路口包括苗124丙線及水源路、吉祥路與隆恩路口，其中苗124丙線、水源路路口鄰近新興國小，但動線不明、人行道鋪面破損；苗124丙線及吉祥路路口行人與車流未有效區隔；苗124丙線和隆恩路路口車輛轉彎時速快且路幅長達22公尺，皆影響行人安全。

工程將擴寬人行道、纜線下地、移植植栽避免破壞人行道、增加行人等待區；另外，苗124丙線與水源路、隆恩路2個路口將設置中央庇護島以便行人安全通行；苗124丙線及隆恩路路口，擴大道路角隅以縮小轉彎半徑，降低車輛轉彎速度。