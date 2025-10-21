財劃法修正挹注214億 竹市明年預算規畫曝光

新竹市在財政收支劃分法修正後，明年度統籌分配款將增約214億元，市府今天召開預算記者會，以「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」幸福五環作為完整架構，讓各項建設與福利彼此連動。

新竹市代理市長邱臣遠指出，自市長高虹安上任以來，成功減少市庫債務78億元，並在財劃法修法上積極爭取統籌分配款，明年度歲入達467.27億元、歲出437.16億元，規模均創新高，歲入歲出賸餘為30.11億元，部分賸餘除用於償債外，也作為因應中央補助最終核定數變動的緩衝。

幸福生活方面，產發處說明，面對美國關稅議題，市府自今年4月即啟動規畫應變機制，評估產業衝擊並提出支持方案，明年發放每位市民5000元振興消費金，並強調將重視發放過程的便利性與資訊安全，盼以最直接的方式帶動內需，預計30億預算。

幸福守護部分，社會處表示，明年度將持續升級敬老卡與愛心卡點數；針對設籍滿10年且符合資格的長者，將發放1萬元的愛老津貼。育兒津貼將自明年3月起每月加碼1千元，並同步擴增公共托嬰中心據點，同時，也將積極推動警消辦公廳舍及福利、監視器等攸關社會安全建設項目，預計預算25億。

幸福未來方面，行政處說明，明年度在教育方面，將推動赤土崎多功能館與北區兒少家庭福利館的設計與發包，並打造竹市首座青少年活動中心；同時持續推進校舍整建、總圖、兒探館等建設，預計預算30億。