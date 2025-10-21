桃園觀光大使「舒華」限量小卡入手難 民怨：排擠在地人

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
舒華最愛小烏來天空繩橋的自然風景。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
桃園市政府邀請韓團i-dle成員葉舒華擔任年度觀光大使並推限量宣傳小卡，詢問度雖高，但入手條件難，民眾抱怨必須參加「桃園好棧」旅宿活動才能兌換，「根本排擠在地人」，民代呼籲檢討；觀光旅遊局長陳靜芳表示，本周末就會有新兌換活動。

葉舒華出身桃園楊梅富岡，16歲勇闖韓國追夢，如今紅遍亞洲，此次以「桃園女兒」身分回家，她難掩興奮情緒，也自信地說「想像一下，誰最適合當桃園觀光大使？當然是我啊」。

觀旅局結合舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃x TAOYUAN」限量小卡，卡片除了舒華到桃園各景點打卡美照與景點介紹，還有親筆簽民，收集卡片也帶動一波觀光效益，但桃園在地民眾認為住宿換卡片不符經濟效益，「身為桃園人卻要住宿才能拿到」，抱怨活動排擠桃園人。

桃園市議員許家睿表示，很多人反映小卡「看得到、拿不到」，希望降低門檻，擴大民眾參與機會，進而達到推廣桃園效益；議員于北辰提醒打鐵要趁熱，才能加深民眾對桃園的印象；議員王珮毓、黃崇真則建議市府安排舒華出席跨年晚會等大型活動。

陳靜芳表示，舒華今年底已有其他活動檔期，確定無法參加跨年晚會，但她與桃園的合作會持續到明年8月左右，相關宣傳行銷會陸續露出。光復節連假期間，觀旅局將在各風景區遊客中心推打卡送小卡活動，數量有限，換完為止。另外，舒華還有9款限量小卡與1則影音未曝光，未來會配合市府相關活動露出。

舒華逛橫山書法藝術館。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
舒華漫遊桃園大溪老街。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
桃園 跨年晚會 議員

