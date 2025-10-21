繁殖場逾9成犬隻聲帶被整形 苗栗縣長鍾東錦批可惡殘忍研議撤照
苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆出9成以上犬隻聲帶被整形降低叫聲，苗栗縣長鍾東錦批業者可惡殘忍，指示從嚴開罰，評估改善狀況，並研議撤銷執照。
苗栗縣動物保護防疫所接獲新竹縣流浪動物珍愛協會通報，昨天派員到人人犬舍調查繁殖及醫療紀錄，查出犬舍繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，清點共290隻，9成以上犬隻被施以聲帶整形手術，降低吠叫分貝數，引發熱烈討論。
縣府農業處指出，動物保護法規定，除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的手術，可處業者（飼主）1萬5000千元至7萬5000元罰鍰；犬舍使用年老、患病，或不符規定的母體進行繁殖，依特定寵物業管理辦法規定，依動保法可處5萬元至25萬元罰鍰。另，犬隻繁殖場所須具備空間等設施未符合規定部分，限期業者改善。
鍾東錦批業者可惡，他說，犬隻被施以聲帶整形手術，社會一般觀念認為是殘忍、可惡的行為，農業處要全面清查繁殖場，人人犬舍應從重裁罰，審酌改善狀況，研議直接撤照，若業者能切結以合乎規範的方式飼養犬隻，並於期限內徹底改善環境，縣府才同意恢復營業許可。
