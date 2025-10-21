快訊

影／新竹「快捷9號」11月3日進入第4階段試營運 班次每日增至33班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府交通旅遊處長陳盈州今天表示，快捷9號從今年2月中試營運到9月，累計已有3萬6347人次搭乘，穩定經營並培養運量中。記者郭政芬／攝影
縣府交通旅遊處長陳盈州今天表示，快捷9號從今年2月中試營運到9月，累計已有3萬6347人次搭乘，穩定經營並培養運量中。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府今天宣布，委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期，快捷9號每天班次由原25班增加為33班次，新增8班中，有3個班次在尖峰時段，5個班次在離峰時段，無障礙車輛班次也將從8班次，成長變成16個班次，持續滾動修正，力拚明年2月正式營運。

縣府交通旅遊處長陳盈州今天表示，快捷9號從今年2月中試營運到9月，累計已有3萬6347人次搭乘，穩定經營並培養運量中。

目前各班次運量觀察，去程乘客最多的是在早上6點15分、6點半、6點45分這3個班次；回程則是在下午4點半、5點這2班。因此規畫11月3日之後再加密，微調通勤通學尖峰時段的發車班次，並縮短離峰時間班距，以照顧夜間補習、工作者。

陳盈州說，第4階段試營運開啟後，快捷9號每天班次由原25班增加為33班次，去程共16班、回程則有17班，無障礙車輛班次也將從8班次，成長為16個班次。

其中發車前往陽明交大博愛校區方向的將新增早上6點25分、9點15分、以及下午1點15分跟3點半這4個班次。回竹北勝利8街總站方向的，則會新增早上7點45分、10點45分，以及下午2點15分、4點45分這4個班次。

至於微調的去程是原來6點半發車的改為6點35分發車，晚上7點15分的班次改7點50分。從新竹市回竹北的晚上9點的班次改為9點20分發車。

新竹縣府委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期。圖／縣府提供
新竹縣府委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期。圖／縣府提供

班次 新竹 竹北

相關新聞

影／竹縣尖石秀巒村土石流黃色警戒區 緊急撤離居民28人

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，因應中央發布尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌黃色警戒，新竹縣政府昨天深夜緊急宣...

風雨驚魂！苗130線路樹倒塌砸中路過車輛 幸人車無礙

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗沿海強陣風持續不斷，苑裡鎮苗130線12K處昨傍晚發生一起路樹被強風吹倒砸中...

即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

新竹市在「財政收支劃分法」修正後，明年度的統籌分配款將大幅增加約214億元，總計達298億元，昨天記者會上，市府喊出「零...

頭份市新興國小周邊道路人行道不友善 縣府規畫3800萬元工程改善

苗栗縣頭份市新興國小周邊道路，因人行道發生樹根隆起，導致行人窒礙難行，甚至不慎踢到樹穴摔傷，亟需改善；另校方也向議員陳光...

財劃法修正挹注214億 竹市明年預算規畫曝光

新竹市在財政收支劃分法修正後，明年度統籌分配款將增約214億元，市府今天召開預算記者會，以「零負債、發現金、強社福、穩經...

桃園觀光大使「舒華」限量小卡入手難 民怨：排擠在地人

桃園市政府邀請韓團i-dle成員葉舒華擔任年度觀光大使並推限量宣傳小卡，詢問度雖高，但入手條件難，民眾抱怨必須參加「桃園...

