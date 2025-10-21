聽新聞
影／新竹「快捷9號」11月3日進入第4階段試營運 班次每日增至33班
新竹縣政府今天宣布，委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期，快捷9號每天班次由原25班增加為33班次，新增8班中，有3個班次在尖峰時段，5個班次在離峰時段，無障礙車輛班次也將從8班次，成長變成16個班次，持續滾動修正，力拚明年2月正式營運。
縣府交通旅遊處長陳盈州今天表示，快捷9號從今年2月中試營運到9月，累計已有3萬6347人次搭乘，穩定經營並培養運量中。
目前各班次運量觀察，去程乘客最多的是在早上6點15分、6點半、6點45分這3個班次；回程則是在下午4點半、5點這2班。因此規畫11月3日之後再加密，微調通勤通學尖峰時段的發車班次，並縮短離峰時間班距，以照顧夜間補習、工作者。
陳盈州說，第4階段試營運開啟後，快捷9號每天班次由原25班增加為33班次，去程共16班、回程則有17班，無障礙車輛班次也將從8班次，成長為16個班次。
其中發車前往陽明交大博愛校區方向的將新增早上6點25分、9點15分、以及下午1點15分跟3點半這4個班次。回竹北勝利8街總站方向的，則會新增早上7點45分、10點45分，以及下午2點15分、4點45分這4個班次。
至於微調的去程是原來6點半發車的改為6點35分發車，晚上7點15分的班次改7點50分。從新竹市回竹北的晚上9點的班次改為9點20分發車。
