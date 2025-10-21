影／竹縣尖石秀巒村土石流黃色警戒區 緊急撤離居民28人

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，因應中央發布尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌黃色警戒，新竹縣政府昨天深夜緊急宣布後山4所小學今天停班停課外，也通令尖石鄉公所緊急執行境內49戶、136名居民的疏散和撤離，目前實際撤離28人，其中16人依親，其餘都在收容所安置中。

楊文科今天早上在主管會報，再次強調防災工作必須務實做好，務必確保鄉親們生命安全，也感謝各單位對於本次撤離工作機警迅速完成。

因應尖石山區大雨連連，且尖石鄉秀巒村曾發生大規模崩塌及近期泰崗堰塞湖威脅，縣府農業處於昨天下午5點成立土石流及大規模崩塌災害應變小組三級開設。晚間6點半發布新竹縣尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌黃色警戒，即通知尖石鄉公所於召開整備會議後決議進行預防性撤離工作。

農業處長傅琦媺今天於主管會報說明，因應昨晚7點15分農村水保署通知尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌將達到紅色警戒，經縣長楊文科指示，於晚間9點提升新竹縣土石流及大規模崩塌災害應變為應變中心二級開設，亦請尖石鄉公所同步開設二級應變中心，召開整備會議並針對秀巒村4、5鄰(含秀巒國小)進行撤離作業，同時發布尖石鄉玉峰、石磊、秀巒、新光國小10月21日停止上班上課。

農業處指出，昨晚於秀巒村緊急撤離及收容安置共28人，其中16人依親(15位秀巒國小師生、1位洗腎患者)、12人收安置於田埔收容所 (秀巒國小師生9人、秀巒村4鄰及5鄰居民3人) 。