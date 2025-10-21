快訊

風雨持續！桃園復興區災變中心二級開設 34人預防撤離

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
光華部落往新興部落7.4k處屬易坍方或落石處，今早上在里長、巴陵消防隊、巴陵與光華派出所的協助下，已先將民生物資先行送到新興部落鄰長宅放置預備。圖／復興區公所提供
東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，北台灣自前晚至今持續下雨。桃園市復興區目前仍有14條土石流潛勢溪流黃色警戒，並於昨晚預防性撤離34人，少數地區有零星落石皆立即清除。

復興區公所指出，今上午10時復興區災害應變中心召開工作會議並決定二級開設，目前復興區仍有14條土石流潛勢溪仍處於黃色警戒，昨預防性撤離的保全戶13戶34人，目前仍然無法回家。

復興區長蘇佐璽表示，目前風雨有逐漸趨緩，但鑑於光華部落往新興部落7.4k處屬易坍方或落石處，今早上在里長、巴陵消防隊、巴陵與光華派出所的協助下，已先將民生物資先行送到新興部落鄰長宅放置預備。目前少數地區有零星落石，各單位皆立即清除障礙，無影響交通。

光華部落往新興部落7.4k處屬易坍方或落石處，今早上在里長、巴陵消防隊、巴陵與光華派出所的協助下，已先將民生物資先行送到新興部落鄰長宅放置預備。圖／復興區公所提供
