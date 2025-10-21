聽新聞
連日豪雨釀災！桃園2公頃農場泡水 損失逾百萬
受東北季風及第24號颱風外圍環流影響，桃園市受連日降雨影響，部分地區農作已有淹水災損狀況，還有農場淹水面積逾2公頃，初估損失逾百萬。市府農業局提醒，若種植低耗水作物，農民可主動向當地公所通報，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災害損失照片，以利後續申請災損補助。
農業局今早會同農業部農糧署、農改場、蘆竹區公所、桃園市農會、蘆竹區農會等相關單位，前往蘆竹區海湖低窪地區，勘查農田水利溝渠清淤及2處農場溫網室蔬菜受災現況。
農業局長陳冠義表示，蘆竹區部分農場受風神颱風外圍環流夾帶豪雨影響，導致田區不結球白菜浸水災情；另有蕎麥、大豆及高粱等低耗水作物災情，今早立即與相關單位到現場會勘，農業局將依農業天然災害查報作業規定啟動勘災程序，報請農業部現金救助。
農業局表示，根據中央氣象署天氣預報，近日仍有豪大雨發生機率，特別提醒種植低耗水作物農友，應注意農作防災及加強排水措施。後續倘有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災害損失照片，以利後續災損補助申請。
農業局「智慧農業防災平台」也整合氣象署、水務局及桃園市自建10處微型氣象站資訊，並透過「桃園智農小幫手」LINE官方帳號推播即時災害警訊，農友可加入，隨時掌握災防資訊。
