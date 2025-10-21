快訊

公車長期載不到客 苗栗縣研議要讓公車行駛有人搭乘路線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
亦捷科際在苗栗縣12條公車路線，日前爆發司機罷駛風波，縣府研議市區公車明年底上路。本報資料照片
亦捷科際在苗栗縣12條公車路線，日前爆發司機罷駛風波，縣府研議市區公車明年底上路。本報資料照片

亦捷科際整合股份有限公司行駛苗栗縣12條公車路線，日前爆發司機罷駛風波，縣政府檢討，研議明年底市區公車全面上路，盤點檢討行駛「有人搭乘的路線」永續經營。

亦捷科際苗栗縣12條公車因司機發薪問題，10月16日上午無預警停駛，昨天因一名司機家中治喪，三義、銅鑼2路線8班次，亦捷科際一度公告停駛，後來經新竹監理所、縣政府及立委邱鎮軍等人介入協調解決，但公車行駛不夠穩定，攸關通勤族，尤其學生、老人等交通弱勢族群乘，縣長鍾東錦指示縣府交通工務處盤點檢討因應。

交工處指出，全縣市區公車目前僅有高鐵苗栗站往返竹南科學園區101A，及雪霸國家公園管理101B路線，其餘縣內公車路線長期沒有檢討，時空環境變遷，許多路線根本載不到客，但有人搭乘的路線，卻沒有公車行駛，加上大環境不利，駕駛人力不足，以致經營陷入困境。

交工處舉例頭份市中央路是縣內最寬的道路，沿路住店家密集，甚至還有學校，四季山莊近年來發展快速人口眾多，過去都沒有公車行駛，後來檢討延駛，才有公車進入。

此外，苗栗市府前路是縣府行政中心，還有苗栗市公所等機關，民眾迭有反映需求，至今都沒有公車，交工處650萬元辦理市區公車路線規畫案，預計明年3、4月期末報告，檢討評估客源及需求，明年底市區公車上路。

這次停駛風波，交工處向亦捷科際、監理所抗議，將來路線停駛，不是亦捷科際公告就可以，程序必須經監理所核定，將來萬一還有停駛，也要請鄉鎮市公所幸福巴士、社區巴士，或緊急採購疏運。

公車路線 車行 苗栗市

相關新聞

影／竹縣尖石秀巒村土石流黃色警戒區 緊急撤離居民28人

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，因應中央發布尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌黃色警戒，新竹縣政府昨天深夜緊急宣...

風雨驚魂！苗130線路樹倒塌砸中路過車輛 幸人車無礙

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗沿海強陣風持續不斷，苑裡鎮苗130線12K處昨傍晚發生一起路樹被強風吹倒砸中...

新竹「快捷9號」11月3日進入第4階段試營運 班次每日增至33班

新竹縣政府今天宣布，委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期，快捷9號每天班次由原25班增加為...

風雨持續！桃園復興區災變中心二級開設 34人預防撤離

東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，北台灣自前晚至今持續下雨。桃園市復興區目前仍有14條土石流潛勢...

連日豪雨釀災！桃園2公頃農場泡水 損失逾百萬

受東北季風及第24號颱風外圍環流影響，桃園市受連日降雨影響，部分地區農作已有淹水災損狀況，還有農場淹水面積逾2公頃，初估...

公車長期載不到客 苗栗縣研議要讓公車行駛有人搭乘路線

亦捷科際整合股份有限公司行駛苗栗縣12條公車路線，日前爆發司機罷駛風波，縣政府檢討，研議明年底市區公車全面上路，盤點檢討...

