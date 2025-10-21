公車長期載不到客 苗栗縣研議要讓公車行駛有人搭乘路線

亦捷科際整合股份有限公司行駛苗栗縣12條公車路線，日前爆發司機罷駛風波，縣政府檢討，研議明年底市區公車全面上路，盤點檢討行駛「有人搭乘的路線」永續經營。

亦捷科際苗栗縣12條公車因司機發薪問題，10月16日上午無預警停駛，昨天因一名司機家中治喪，三義、銅鑼2路線8班次，亦捷科際一度公告停駛，後來經新竹監理所、縣政府及立委邱鎮軍等人介入協調解決，但公車行駛不夠穩定，攸關通勤族，尤其學生、老人等交通弱勢族群乘，縣長鍾東錦指示縣府交通工務處盤點檢討因應。

交工處指出，全縣市區公車目前僅有高鐵苗栗站往返竹南科學園區101A，及雪霸國家公園管理101B路線，其餘縣內公車路線長期沒有檢討，時空環境變遷，許多路線根本載不到客，但有人搭乘的路線，卻沒有公車行駛，加上大環境不利，駕駛人力不足，以致經營陷入困境。

交工處舉例頭份市中央路是縣內最寬的道路，沿路住店家密集，甚至還有學校，四季山莊近年來發展快速人口眾多，過去都沒有公車行駛，後來檢討延駛，才有公車進入。

此外，苗栗市府前路是縣府行政中心，還有苗栗市公所等機關，民眾迭有反映需求，至今都沒有公車，交工處650萬元辦理市區公車路線規畫案，預計明年3、4月期末報告，檢討評估客源及需求，明年底市區公車上路。

這次停駛風波，交工處向亦捷科際、監理所抗議，將來路線停駛，不是亦捷科際公告就可以，程序必須經監理所核定，將來萬一還有停駛，也要請鄉鎮市公所幸福巴士、社區巴士，或緊急採購疏運。