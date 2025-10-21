竹市115年預算編列 時力：應提出更具體的城市治理願景

新竹市政府今開「115年新增預算編列重點記者會」，喊出落實市府「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」等五項承諾。時代力量新竹市議會黨團也開記者會回應，認為市府明年度歲入增170億元，扣除還債、賸餘外，歲出比今年多140 億元，其中，普發現金及各項福利補助增加合計就占38.6億，比例高達27.5%，市府在預算編列上缺乏亮點建設，應提出更具體的城市治理願景，才能讓市民幸福感永續長存。

市議員林彥甫說，竹市明年度預算歲入增加170億元，從目前市府編列的預算來看，現金及福利補助增加、還債就占約74億元，行政辦公及校舍建築合計也23億元，再扣掉歲計賸餘6億多元、準備金或預備金2.5億元，等於170億元增加的預算當中，僅剩下約65億是用在公共建設及服務上，佔比不到4成。

林彥甫說明，市府缺乏願景規畫，讓明年度預算的亮點剩下普發5000元消費金，市府宣稱是因應美國關稅衝擊，要促進消費市場內外需求，但關稅造成的影響並非全面性，竹市佔比最高的高科技業也沒有衰退跡象，若有需要振興經濟，應發限定在竹市使用的消費券，才能確保消費留在竹市。

林彥甫質疑，市府這次普發現金就只是為發而發，長遠來看弊大於利，經費應用在更具長遠性的公共建設，像是電纜地下化、高架橋下閒置空間活化、增設運動中心，或是果菜市場遷建、蓋新行政大樓等大型建設的保留款。

市議員廖子齊認為，市府現有辦公廳舍空間狹小、長期分散、影響效率，市府卻從未提出整體市政空間規畫與行政效能評估。城市的根本在基礎建設，但今年市府在汙水下水道系統的預算卻「不增反減」。

廖子齊說，城市可以沒有煙火，但不能沒有下水道。在歲入大增的170億元預算中，市府卻讓這項長年規畫的工程預算縮水，這不只是技術問題，而是治理選擇的問題。廖子齊批評，新竹市卻仍停留在短線政治操作，以普發現金、臨時補助取代長期建設，別的城市用預算打造未來，竹市卻在用預算換小確幸。

市議員蔡惠婷表示，她檢視市府115年度各單位的預算，發現警察局的預算編列中，沒有任何一筆是用來添購科技執法設備的；再看文化局，已經閒置許久的兒童探索館竟只編列800萬元，這個額度就是直接告訴市民兒童探索館將繼續閒置；再看竹市各所學校的校務預算仍與去年額度相似，這意味著各校維修經費仍與往年一樣拮据，市府既沒有宏觀的願景、也沒有謹慎檢視需要改進的環節，才會編不完預算，淪到用普發現金來填補預算編列。