風雨驚魂！苗130線路樹倒塌砸中路過車輛 幸人車無礙

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
巡邏員警獲報到場後，先行放置爆閃燈、三角錐及警戒線和管制來車，並通報1999及苑裡鎮公所災害應變中心處理。圖／警方提供
受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗沿海強陣風持續不斷，苑裡鎮苗130線12K處昨傍晚發生一起路樹被強風吹倒砸中路過車輛意外，警方據報到場處理，確認現場人車無礙，除管制來車並通報1999及苑裡鎮公所災害應變中心處理。

通霄分局表示，山腳派出所於昨午5點左右接獲報案，稱苑裡苗130線12K處有交通事故，經了解一名49歲徐姓男駕駛自小客車行經該路段時，路樹突然倒塌砸落於車輛引擎蓋。徐男僅受到驚嚇未受傷，他下車檢視車輛也確認無明顯損壞，隨後先行離開。

巡邏員警獲報到場後，先行放置爆閃燈、三角錐及警戒線和管制來車，並通報1999及苑裡鎮公所災害應變中心處理；現場於當日20時許排除障礙，恢復交通順暢。

警方提醒，近期山區受氣候不穩影響，樹木倒塌風險增加，駕駛人行經山路應加倍小心。如遇類似情況，請盡速通報相關單位或撥打110，以確保道路通暢與行車安全。

苑裡鎮苗130線12K處昨晚發生一起路樹被強風吹倒砸中路過車輛意外。圖／警方提供
災害 路樹 交通事故

