苗栗海線強風致路樹傾倒 熱心青農以貨車撐住倒向路面電信桿
受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗縣沿海鄉鎮颳起9至11級強陣風，苑裡鎮及通霄鎮發生路樹傾倒，阻礙交通，地方巡守隊員連夜搶通；另有熱心青農協助鋸除倒下路樹外，還以貨車撐住即將倒向路面的電信桿，讓機車還能先行通過。
昨晚苑裡鎮蕉埔里的苗130線11至12公里處，分別有多棵大樹被吹倒在道路上，阻礙車輛通行，當地里長吳傑明、鎮民代表張文財及地方巡守隊員至現場關切並鋸除路樹，連夜搶通。
通霄鎮福源里10鄰昨傍晚也有路樹傾倒，壓跨電信桿影響交通。鎮民代表翁英雄說，接獲鄉親通報後，隨即與代表吳嘉星及里長邱永妹趕到現場處理，同時知會鎮公所同仁到場了解；在等待合約廠商到達前，內湖里青農古達鋒先協助鋸除一部分外，見電信桿逐漸傾斜倒下來，他甚至以自己的貨車撐住電信桿，讓小車可以先行通過。
翁英雄說，曾開過汽修廠的古達鋒個性比較執著，認為當下民眾交通安全及通行權比較重要，貨車斗被壓壞沒關係，修一修就好，很感謝他熱心幫忙。
