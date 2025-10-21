快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗海線強風致路樹傾倒 熱心青農以貨車撐住倒向路面電信桿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄鎮內湖里青農古達鋒熱心協助鋸除阻礙交通路樹。圖／翁英雄提供
通霄鎮內湖里青農古達鋒熱心協助鋸除阻礙交通路樹。圖／翁英雄提供

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗縣沿海鄉鎮颳起9至11級強陣風，苑裡鎮及通霄鎮發生路樹傾倒，阻礙交通，地方巡守隊員連夜搶通；另有熱心青農協助鋸除倒下路樹外，還以貨車撐住即將倒向路面的電信桿，讓機車還能先行通過。

昨晚苑裡鎮蕉埔里的苗130線11至12公里處，分別有多棵大樹被吹倒在道路上，阻礙車輛通行，當地里長吳傑明、鎮民代表張文財及地方巡守隊員至現場關切並鋸除路樹，連夜搶通。

通霄鎮福源里10鄰昨傍晚也有路樹傾倒，壓跨電信桿影響交通。鎮民代表翁英雄說，接獲鄉親通報後，隨即與代表吳嘉星及里長邱永妹趕到現場處理，同時知會鎮公所同仁到場了解；在等待合約廠商到達前，內湖里青農古達鋒先協助鋸除一部分外，見電信桿逐漸傾斜倒下來，他甚至以自己的貨車撐住電信桿，讓小車可以先行通過。

翁英雄說，曾開過汽修廠的古達鋒個性比較執著，認為當下民眾交通安全及通行權比較重要，貨車斗被壓壞沒關係，修一修就好，很感謝他熱心幫忙。

苗130線苑裡蕉埔路段有多棵大樹被吹倒在道路上，阻礙車輛通行，熱心民眾至現場鋸除連夜搶通。圖／民眾提供
苗130線苑裡蕉埔路段有多棵大樹被吹倒在道路上，阻礙車輛通行，熱心民眾至現場鋸除連夜搶通。圖／民眾提供
通霄鎮內湖里青農古達鋒熱心協助鋸除倒下路樹外，還以自己的貨車撐住電信桿，讓小車可以先行通過。圖／翁英雄提供
通霄鎮內湖里青農古達鋒熱心協助鋸除倒下路樹外，還以自己的貨車撐住電信桿，讓小車可以先行通過。圖／翁英雄提供
苗130線苑裡蕉埔路段有多棵大樹被吹倒在道路上，阻礙車輛通行，熱心民眾至現場鋸除搶通。圖／民眾提供
苗130線苑裡蕉埔路段有多棵大樹被吹倒在道路上，阻礙車輛通行，熱心民眾至現場鋸除搶通。圖／民眾提供

路樹 青農 巡守

延伸閱讀

全運會／共伴效應強風掀翻攤販區帳篷 21日市集取消

全運會田徑／雲林強風催速 陳玟溥、張博雅飆出怪物成績

一下高鐵車站就到了 苗栗爭取輝達設立AI製造與研發基地

影／彰化強風鷹架接連倒占據車道 警方緊急疏導

相關新聞

苗栗海線強風致路樹傾倒 熱心青農以貨車撐住倒向路面電信桿

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗縣沿海鄉鎮颳起9至11級強陣風，苑裡鎮及通霄鎮發生路樹傾倒，阻礙交通，地方巡...

違規頻傳、出廠日竟誤植1905年…桃園長照專車出包挨批

桃園市現有176輛長照專車，但不僅常有個案反映叫不到車，也被抓出多項管理缺失，部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年...

大新竹地區10月28日起停水23小時 影響逾6.9萬戶

新竹人注意！台灣自來水公司第三區管理處辦理「竹北－新竹雙向供水系統閥類改善工程」，新竹市共32里、竹北市東海里、竹東鎮共...

豪雨來襲...尖石鄉新增土石流潛勢溪流 泰崗堰塞湖戒備中

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府提醒，尖石鄉土石流潛勢溪流現為黃色警戒，尖石鄉公所...

棒球熱潮外溢！壘球運動人口激增 楊梅富岡運動公園壘球場啟用

桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第七屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽更是吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，為了讓民眾有...

時雨量破50毫米！桃園沿海多地淹水 南崁舊溪一度溢堤

受風神颱風外圍環流與東北季風影響，桃園市今降豪雨，沿海地區降雨量驚人，造成多處淹水災情，其中沿海4區共計28件淹水。水務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。