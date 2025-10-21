快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

違規頻傳、出廠日竟誤植1905年…桃園長照專車出包挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市現有176輛長照專車，但部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年分竟是1905年，遭議員要求檢討。圖／市府提供
桃園市現有176輛長照專車，但部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年分竟是1905年，遭議員要求檢討。圖／市府提供

桃園市現有176輛長照專車，但不僅常有個案反映叫不到車，也被抓出多項管理缺失，部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年分竟是1905年，遭議員要求檢討。社會局回應，已積極要求廠商改善，確保接送服務的安全與品質。

桃園市目前委由14家廠商辦理長期照顧交通接送服務，包括專車144輛、特約車32輛，合計176輛車，去年交通接送服務總趟次達18萬2076趟次。

不過，桃園市審計處調查發現，桃園長照專車有多項管理缺失，如多筆車輛出廠年分、核定加入服務日期、車輛種類等基本資料空白，未檢附車輛外觀照片，無法檢視各車輛外觀是否符合長照交通接送服務專用標章規定。

甚至有車輛出廠年分為2023年，卻於2022年已加入服務，或誤植車輛出廠年分為1905年等荒謬情況。另據統計，去年特約車及專車交通違規紀錄共74件，其中，罰緩金額1200元以上者有21件，包含行駛高速或快速公路違規、闖紅燈、超速、不依限期參加定期檢驗等，駕駛管理有待加強。

議員林政賢表示，長照專車服務對象多為高齡與身心弱勢族群，車輛安全標準應更加嚴格，車輛基本資訊卻缺漏嚴重，甚至缺乏車輛外觀照片及必要的安全配備資料，要求市府檢討改善，不合格的車輛不應上路。

社會局長陳寶民回應，已積極要求特約廠商及車輛完成改善，並在與14家業者簽訂2025年至2026年交通接送服務契約書時，要求各單位檢附交通接送服務人力及車輛清冊報局備查；針對定位GPS、行車紀錄器、安全帶、扶手、車輛車側階梯踏板、滅火器、急救設備及車體服務專用標章各項目，皆要求單位檢附自主檢查表。

社會局表示，將持續依契約規定，要求特約單位訂定服務管控及駕駛員管理機制、加強員工在職教育訓練，以確保交通接送服務的安全與品質，市府也已在「長照交通接送訂車平台」後台建置車輛管理功能加強督導。

長照 桃園 社會局

延伸閱讀

竹聯幫MV「炫槍毒」網瘋傳 桃警出重手將最嚴厲打擊

共伴效應豪雨襲台 桃園復興明停班課、其餘正常上班課

桃園偏鄉超商少 民代憂「生生喝鮮乳」恐卡關

「下到紫爆」！北北基累積雨量恐逾1000毫米 今晚豪雨往東移1地雨勢加劇

相關新聞

苗栗海線強風致路樹傾倒 熱心青農以貨車撐住倒向路面電信桿

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，苗栗縣沿海鄉鎮颳起9至11級強陣風，苑裡鎮及通霄鎮發生路樹傾倒，阻礙交通，地方巡...

違規頻傳、出廠日竟誤植1905年…桃園長照專車出包挨批

桃園市現有176輛長照專車，但不僅常有個案反映叫不到車，也被抓出多項管理缺失，部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年...

大新竹地區10月28日起停水23小時 影響逾6.9萬戶

新竹人注意！台灣自來水公司第三區管理處辦理「竹北－新竹雙向供水系統閥類改善工程」，新竹市共32里、竹北市東海里、竹東鎮共...

豪雨來襲...尖石鄉新增土石流潛勢溪流 泰崗堰塞湖戒備中

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府提醒，尖石鄉土石流潛勢溪流現為黃色警戒，尖石鄉公所...

棒球熱潮外溢！壘球運動人口激增 楊梅富岡運動公園壘球場啟用

桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第七屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽更是吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，為了讓民眾有...

時雨量破50毫米！桃園沿海多地淹水 南崁舊溪一度溢堤

受風神颱風外圍環流與東北季風影響，桃園市今降豪雨，沿海地區降雨量驚人，造成多處淹水災情，其中沿海4區共計28件淹水。水務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。