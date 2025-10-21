違規頻傳、出廠日竟誤植1905年…桃園長照專車出包挨批

桃園市現有176輛長照專車，但不僅常有個案反映叫不到車，也被抓出多項管理缺失，部分車輛查無基本資訊，甚至有車輛登記出廠年分竟是1905年，遭議員要求檢討。社會局回應，已積極要求廠商改善，確保接送服務的安全與品質。

桃園市目前委由14家廠商辦理長期照顧交通接送服務，包括專車144輛、特約車32輛，合計176輛車，去年交通接送服務總趟次達18萬2076趟次。

不過，桃園市審計處調查發現，桃園長照專車有多項管理缺失，如多筆車輛出廠年分、核定加入服務日期、車輛種類等基本資料空白，未檢附車輛外觀照片，無法檢視各車輛外觀是否符合長照交通接送服務專用標章規定。

甚至有車輛出廠年分為2023年，卻於2022年已加入服務，或誤植車輛出廠年分為1905年等荒謬情況。另據統計，去年特約車及專車交通違規紀錄共74件，其中，罰緩金額1200元以上者有21件，包含行駛高速或快速公路違規、闖紅燈、超速、不依限期參加定期檢驗等，駕駛管理有待加強。

議員林政賢表示，長照專車服務對象多為高齡與身心弱勢族群，車輛安全標準應更加嚴格，車輛基本資訊卻缺漏嚴重，甚至缺乏車輛外觀照片及必要的安全配備資料，要求市府檢討改善，不合格的車輛不應上路。

社會局長陳寶民回應，已積極要求特約廠商及車輛完成改善，並在與14家業者簽訂2025年至2026年交通接送服務契約書時，要求各單位檢附交通接送服務人力及車輛清冊報局備查；針對定位GPS、行車紀錄器、安全帶、扶手、車輛車側階梯踏板、滅火器、急救設備及車體服務專用標章各項目，皆要求單位檢附自主檢查表。

社會局表示，將持續依契約規定，要求特約單位訂定服務管控及駕駛員管理機制、加強員工在職教育訓練，以確保交通接送服務的安全與品質，市府也已在「長照交通接送訂車平台」後台建置車輛管理功能加強督導。