大新竹地區10月28日起停水23小時 影響逾6.9萬戶

新竹人注意！台灣自來水公司第三區管理處辦理「竹北－新竹雙向供水系統閥類改善工程」，新竹市共32里、竹北市東海里、竹東鎮共3里與芎林鄉共4村將於10月28日中午12時起至10月29日上午11時止，共計停水23小時，預計影響6萬9230戶。

台灣自來水公司指出，10月28日中午12時起至10月29日上午11時止，新竹市建功里、關新里、關東里、龍山里、埔頂里、新莊里、 仙水里、科園里部分區域（裕民街、民享街、民有街、民有二街、惠民街、科學園路）、金山里部分區域（光復路一段89巷、163巷、新科街、新科一街）。

以及立功里、軍功里、武功里、豐功里、光明里部分區域（光復路二段、清華大學周邊）、綠水里、光復里、東勢里、東園里、下竹里、公園里、東山里、竹蓮里、頂竹里、建華里、寺前里、南大里、高峰里部分區域(寶山路周邊)、新光里、新興里、振興里、光鎮里等32里，共計停水23小時。

此外，竹北市東海里（東興路二段周邊）竹東鎮員山里、頭重里、柯湖里以及芎林鄉上山村、下山村、芎林村、文林村等，共計停水23小時。如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。