快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

豪雨來襲...尖石鄉新增土石流潛勢溪流 泰崗堰塞湖戒備中

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府提醒鄉親留意秀巒村大規模崩塌及泰崗堰塞湖影響區域。圖／林保署新竹分署提供
新竹縣政府提醒鄉親留意秀巒村大規模崩塌及泰崗堰塞湖影響區域。圖／林保署新竹分署提供

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府提醒，尖石鄉土石流潛勢溪流現為黃色警戒，尖石鄉公所已啟動疏散與避難勸告措施，如接獲通知，請盡速配合撤離，也請鄉親特別留意秀巒村大規模崩塌及泰崗堰塞湖影響區域。

根據中央氣象署預報，今下午2時至明下午2時24小時雨量顯示，基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區及宜蘭等6縣市雨量已達停班停課標準，須嚴防豪雨成災及山區坍方情形。

新竹縣政府表示，明天全縣正常上班上課，但因風雨變化快速，縣府已與各鄉鎮市公所保持密切聯繫，掌握各地最新狀況；若天候或災情有變，將即時公告調整，呼籲民眾持續關注官方防災資訊。

另外，縣府緊急提醒，新竹縣仍持續有局部大雨或豪雨，請大家務必提高警覺，其中尖石鄉新增1處土石流潛勢溪流，現為黃色警戒，依據農村發展及水土保持署通報，預估周二（21日）早上8時至下午2時，發布尖石地區土石流黃色警戒；周三（22日）下午可能到達紅色警戒。

新竹縣政府表示，尖石鄉公所已啟動疏散與避難勸告措施，如接獲通知，請盡速配合撤離，確保自身與家人安全，特別留意秀巒村大規模崩塌及泰崗堰塞湖影響區域。新竹縣政府今天傍晚5時已成立土石流及大規模崩塌災害應變小組三級開設，即時掌握中央訊息。

新竹縣政府呼籲鄉親，外出務必攜帶雨具，注意行車與自身安全，避免前往山區與海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲，早晚氣溫較低，務必添加衣服保暖。

新竹縣政府表示，尖石鄉公所已啟動疏散與避難勸告措施，如接獲通知，請盡速配合撤離。圖／取自農業部土石流及大規模崩塌防災資訊網
新竹縣政府表示,尖石鄉公所已啟動疏散與避難勸告措施,如接獲通知,請盡速配合撤離。圖／取自農業部土石流及大規模崩塌防災資訊網

新竹 土石流 尖石鄉

