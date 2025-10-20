桃園持續豪雨警戒 復興區增11條土石流警戒啟動疏散

東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，北台灣自昨晚至今整天出現劇烈雨勢。其中桃園市列為豪雨警戒區，桃園市政府指出，復興區新增11條土石流潛勢溪流黃色警戒，已啟動疏散與避難勸告措施。

桃園市政府指出，中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，復興區新增11條土石流潛勢溪流黃色警戒，包括三民里、澤仁里、羅浮里及義盛里，請復興區居民提高警覺、注意安全，復興區公所已啟動疏散與避難勸告措施，如接獲通知，請儘速配合撤離，確保自身安全。

受東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，今起至周三有大雨或豪雨機率，至周六前天氣仍不穩定，沿海與山區易有較強降雨，氣溫下降、早晚偏涼。桃市府18日即完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，且轄內43處水門已完成防汛啟閉，積淹水事件皆已迅速排除。

市府表示，提醒民眾出門記得攜帶雨具、注意行車安全，避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲，早晚氣溫較低，請適時增添衣物，並隨時注意淹水通報，如果發現淹水或交通受阻，請盡快通知119或110。