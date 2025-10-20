快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

桃園持續豪雨警戒 復興區增11條土石流警戒啟動疏散

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市列為豪雨警戒區，桃園市政府指出，復興區新增11條土石流潛勢溪流黃色警戒，區公所已啟動疏散與避難勸告措施。圖／復興區公所提供
桃園市列為豪雨警戒區，桃園市政府指出，復興區新增11條土石流潛勢溪流黃色警戒，區公所已啟動疏散與避難勸告措施。圖／復興區公所提供

東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，北台灣自昨晚至今整天出現劇烈雨勢。其中桃園市列為豪雨警戒區，桃園市政府指出，復興區新增11條土石流潛勢溪流黃色警戒，已啟動疏散與避難勸告措施。

桃園市政府指出，中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，復興區新增11條土石流潛勢溪流黃色警戒，包括三民里、澤仁里、羅浮里及義盛里，請復興區居民提高警覺、注意安全，復興區公所已啟動疏散與避難勸告措施，如接獲通知，請儘速配合撤離，確保自身安全。

受東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，今起至周三有大雨或豪雨機率，至周六前天氣仍不穩定，沿海與山區易有較強降雨，氣溫下降、早晚偏涼。桃市府18日即完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，且轄內43處水門已完成防汛啟閉，積淹水事件皆已迅速排除。

市府表示，提醒民眾出門記得攜帶雨具、注意行車安全，避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲，早晚氣溫較低，請適時增添衣物，並隨時注意淹水通報，如果發現淹水或交通受阻，請盡快通知119或110。

桃園 淹水 豪雨

延伸閱讀

颱風共伴效應8縣市豪雨特報 「一路下到明晚」慎防強降雨、溪水暴漲

颱風外圍環流帶豪雨 新竹縣明天正常上班課

氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

新北市汐止列土石流、大規模崩塌黃色警戒 疏散6里52戶96人

相關新聞

棒球熱潮外溢！壘球運動人口激增 楊梅富岡運動公園壘球場啟用

桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第七屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽更是吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，為了讓民眾有...

時雨量破50毫米！桃園沿海多地淹水 南崁舊溪一度溢堤

受風神颱風外圍環流與東北季風影響，桃園市今降豪雨，沿海地區降雨量驚人，造成多處淹水災情，其中沿海4區共計28件淹水。水務...

尖石泰崗溪堰塞湖潛藏風險 竹縣府今公告禁止戲水

新竹縣尖石鄉泰崗溪受去年11月康芮颱風影響，土石堆積河道形成堰塞湖，新竹縣政府基於公共安全考量，今正式公告尖石鄉泰崗溪列...

苗栗市𪹚龍獲美國繆思設計大獎 有功人員返台經濟艙升等商務艙

苗栗𪹚龍打出城市品牌，今年獲美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）傳統文化類金獎，市長余文忠自掏腰包...

苗縣造橋鄉公所、代表會聯合行政大樓 斥資近2億元落成啟用

苗栗縣造橋鄉公所、代表會行政大樓因耐震不足，結構安全堪虞，2022年10月拆除重建，新大樓總經費近2億元，近日完工並於上...

新竹金山街缺車位 議員：活用水塔閒置空間規畫停車場

新竹市金山街靠近竹科，長期以來因停車需求高，導致違停嚴重，被形容為「違停一條街」。 市議員劉彥伶指出，她發現金山十八街有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。