有謙家園舊建照變更施工增致災風險 新竹縣政府回應了

新竹寶山鄉山坡地住宅開發案「有謙家園」調查報告出爐，監察院指出，新竹縣政府未有效督導開發單位改善多項違法情事，並警示延宕開發恐增致災風險。縣府回應，均依相關法令規定辦理。

新竹縣政府表示，此案為環境部（前行政院環保署）1993年1月4日公告之「寶山龍之居山莊環境影響評估報告書」審查結論在案。針對監察院日前公布關於寶山鄉山坡地住宅開發案「有謙家園」之調查報告，「有謙家園」案是於環境影響評估法施行前即取得開發許可，後續開發過程，縣府均依相關法令規定辦理。

監督施政聯盟今上午在立法院舉行「山坡地開發放水 監察院沒查到 老環評致災誰負責？」記者會，召集人陳椒華與立委陳昭姿一同出席。

立委陳昭姿指出，台灣地震頻繁，又因氣候變遷常出現強降雨，山坡地開發的風險本就很高，中央與地方政府應該更謹慎嚴管。不過「有謙家園」案卻凸顯政府對老舊山坡地社區開發的管理鬆散。

陳昭姿說，早在20多年前，政府因「林肯大郡」事件全面停止山坡地老丙建開發，但近年重新解禁後，有業者卻利用舊建照變更設計、繼續施工，地方政府面對明顯違規情況卻仍放任不管，令人質疑執法不力。

監督施政聯盟也批，監察院未查出削峰填谷整地行為，質疑調查不夠徹底，要求環境部全面清查全國類似案件，國土署與農村水保署應督導新竹縣府裁罰並改善，並呼籲監察院重啟調查地貌變更及地方失職問題，以防災難重演。