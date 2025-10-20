快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球熱潮外溢！壘球運動人口激增 楊梅富岡運動公園壘球場啟用

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
楊梅區公所今辦理「富岡運動公園壘球場啟用典禮」。圖／楊梅區公所提供
楊梅區公所今辦理「富岡運動公園壘球場啟用典禮」。圖／楊梅區公所提供

桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第七屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽更是吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，為了讓民眾有更多運動場地進行壘球練習，催生出楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。

近年來受到台灣在國際棒球比賽有傑出表現，帶動國人對於棒球運動熱情，連帶對於規則相似的壘球運動也越來越受民眾歡迎，楊梅後火車站的棒壘球場幾乎每周假日都有球隊比賽或練習，顯示出壘球運動人口成長及場館的需求。

楊梅區公所今辦理「富岡運動公園壘球場啟用典禮」，桃園市政府秘書長溫代欣、立法委員涂權吉服務處特助羅智強、市議員周玉琴、鄭淑方、李家興與楊梅區長施永恭及鄰近各里長等皆到場參與，在地居民、球隊引領期盼球場正式啟用，讓愛好壘球的市民有優質運動場地。

富岡運動公園占地1.9公頃，公園內設有籃球場、網球場、槌球場、兒童遊戲區、沙坑、裝置藝術、公共廁所等各種設施，於壘球場設置前已有團體利用綠地進行壘球練習，因此市府體育局補助楊梅區公所經費，將原有壘球練習綠地增設完善設備，催生出楊梅區第二座壘球場，總工程經費672萬多元。

桃園市長張善政表示，桃園是一個年輕及運動蓬勃發展的城市，市府積極推動運動平權、全齡參與及健康慢老，本座壘球場啟用，讓愛好壘球運動市民們有優質練習場地，也讓富岡運動公園運動設施更多元化。除此之外，楊梅體育園區無障礙棒壘球場工程也預計於明年開工，持續提升運動可近性與多元參與性。

桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。圖／楊梅區公所提供
桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。圖／楊梅區公所提供
桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。圖／楊梅區公所提供
桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。圖／楊梅區公所提供
桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。圖／楊梅區公所提供
桃園市楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。圖／楊梅區公所提供

運動 體育

延伸閱讀

桃園天成醫院攜手楊梅故事園區 打造友善長者銀色市集

MLB／道奇太強會摧毀棒球？羅伯茲：讓我們再贏4場徹底毀掉

棒球／辜仲諒拚連任WBSC執行副會長 關心西亞、南亞棒球發展困境

棒球／辜仲諒主持亞棒總會員大會 中華隊12強奪冠畫面迎賓

相關新聞

棒球熱潮外溢！壘球運動人口激增 楊梅富岡運動公園壘球場啟用

桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第七屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽更是吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，為了讓民眾有...

幼童誤食異物頻傳 中醫大新竹附醫教哈姆立克、CPR救命

每年都有幼兒因誤食異物或噎食送醫急救。為提升家長的急救應變能力，中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全周，以「兒童安康...

時雨量破50毫米！桃園沿海多地淹水 南崁舊溪一度溢堤

受風神颱風外圍環流與東北季風影響，桃園市今降豪雨，沿海地區降雨量驚人，造成多處淹水災情，其中沿海4區共計28件淹水。水務...

尖石泰崗溪堰塞湖潛藏風險 竹縣府今公告禁止戲水

新竹縣尖石鄉泰崗溪受去年11月康芮颱風影響，土石堆積河道形成堰塞湖，新竹縣政府基於公共安全考量，今正式公告尖石鄉泰崗溪列...

苗栗市𪹚龍獲美國繆思設計大獎 有功人員返台經濟艙升等商務艙

苗栗𪹚龍打出城市品牌，今年獲美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）傳統文化類金獎，市長余文忠自掏腰包...

苗縣造橋鄉公所、代表會聯合行政大樓 斥資近2億元落成啟用

苗栗縣造橋鄉公所、代表會行政大樓因耐震不足，結構安全堪虞，2022年10月拆除重建，新大樓總經費近2億元，近日完工並於上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。