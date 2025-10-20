棒球熱潮外溢！壘球運動人口激增 楊梅富岡運動公園壘球場啟用

桃園市慢壘運動風氣盛行，今年第七屆桃園盃全國慢速壘球錦標賽更是吸引全國165支隊伍、超過3600名選手參與，為了讓民眾有更多運動場地進行壘球練習，催生出楊梅區第二座壘球場「富岡運動公園壘球場」，共耗資逾672萬元打造，於今日正式落成啟用。

近年來受到台灣在國際棒球比賽有傑出表現，帶動國人對於棒球運動熱情，連帶對於規則相似的壘球運動也越來越受民眾歡迎，楊梅後火車站的棒壘球場幾乎每周假日都有球隊比賽或練習，顯示出壘球運動人口成長及場館的需求。

楊梅區公所今辦理「富岡運動公園壘球場啟用典禮」，桃園市政府秘書長溫代欣、立法委員涂權吉服務處特助羅智強、市議員周玉琴、鄭淑方、李家興與楊梅區長施永恭及鄰近各里長等皆到場參與，在地居民、球隊引領期盼球場正式啟用，讓愛好壘球的市民有優質運動場地。

富岡運動公園占地1.9公頃，公園內設有籃球場、網球場、槌球場、兒童遊戲區、沙坑、裝置藝術、公共廁所等各種設施，於壘球場設置前已有團體利用綠地進行壘球練習，因此市府體育局補助楊梅區公所經費，將原有壘球練習綠地增設完善設備，催生出楊梅區第二座壘球場，總工程經費672萬多元。