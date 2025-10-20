時雨量破50毫米！桃園沿海多地淹水 南崁舊溪一度溢堤

受風神颱風外圍環流與東北季風影響，桃園市今降豪雨，沿海地區降雨量驚人，造成多處淹水災情，其中沿海4區共計28件淹水。水務局表示，已針對積淹水30公分以上路段優先進行退水作業，目前市區積淹水路段已逐漸退水，將持續關心現場情況。

水務局表示，此次淹水災情主要分布在大園區、蘆竹區、觀音區及新屋區等沿海4區，其中大園區最大一小時雨量達44毫米，蘆竹區43.5毫米，觀音區更高達54.5毫米，雨量驚人；蘆竹區海湖地區的南崁舊溪也一度溢堤，現場可見河水漫出堤防，造成周邊道路及運動場地嚴重積水，水深達數十公分，部分車輛受困其中。

水務局表示，據現場勘查，積淹水原因大多為側排受樹葉雜物阻塞，如觀音區大同一路及建國路及中壢區三民路一段等地，大園區航園路、蘆竹區南山路、海山路灌排溝渠、南青路及大竹南路口則是短時強降雨所致。

水務局表示，府一層稍早已要求相關單位在下午前將受影響區域的側溝全面清理乾淨，確保排水系統暢通，避免後續降雨再次造成淹水，目前正持續監控各地雨量及淹水狀況，並派遣清疏車輛前往各淹水點進行排水設施清理。