尖石泰崗溪堰塞湖潛藏風險 竹縣府今公告禁止戲水

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。圖／林保署新竹分署提供
新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。圖／林保署新竹分署提供

新竹尖石鄉泰崗溪受去年11月康芮颱風影響，土石堆積河道形成堰塞湖，新竹縣政府基於公共安全考量，今正式公告尖石鄉泰崗溪列入水域遊憩活動禁止範圍，並已完成現場警示告示牌設置，呼籲民眾避免進入危險區域。

新竹分署表示，泰崗溪堰塞湖是因去年11月康芮颱風後形成，分署於接獲通報後，立即委託中華防災學會進行空拍調查及風險評估。根據監測資料顯示，該堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃、蓄水體積約4.8萬立方公尺（約20個標準游泳池水量），目前已穩定溢流。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州指出，尖石鄉泰崗溪因康芮颱風影響，導致大溪事業區88及114林班交界的山坡地範圍發生崩塌，土石堆積河道形成堰塞湖，天然壩體易於降雨遭水流沖潰流失，其不穩定狀態對泰崗溪流域構成潛在危險，縣府現已列入禁止水域遊憩活動範圍並提供範圍座標，請民眾避免進入。

交旅處說明，若經勸導仍違規進入禁止區域進行水域遊憩活動者，將依發展觀光條例第60條規定，處1萬至5萬元罰鍰，並禁止其活動。同時也再次呼籲，請民眾提高水域安全意識，選擇合法、安全水域戲水，切勿冒險進入公告禁止進行水域遊憩活動範圍，以確保自身生命安全，共同維護安全管制。

新竹縣有16處水域遊憩活動禁止及限制區域，包括新豐鄉紅樹林水域、竹北市拔仔窟附近水域、新月沙灣、新埔鎮寶石橋至新埔大橋、雲埔橋下水域、關西鎮東安橋下水域、橫山鄉內灣村吊橋下水域、內灣大橋下水域、內灣雞油樹下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游水域、泰崗溪水域、竹東鎮頭前溪流域、上坪溪水域、五峰鄉大隘村上坪溪水域、清泉橋下水域、北埔鄉北埔冷泉等。

此外，新竹縣各漁港、濕地也列為危險水域，其禁止及限制水域遊憩活動範圍座標資訊依新竹縣政府公告為準。

新竹縣尖石鄉泰崗溪受去年11月康芮颱風影響，土石堆積河道形成堰塞湖，新竹縣政府基於公共安全考量，正式公告尖石鄉泰崗溪列入水域遊憩活動禁止範圍。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉泰崗溪受去年11月康芮颱風影響，土石堆積河道形成堰塞湖，新竹縣政府基於公共安全考量，正式公告尖石鄉泰崗溪列入水域遊憩活動禁止範圍。圖／新竹縣政府提供

