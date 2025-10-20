快訊

苗栗市𪹚龍獲美國繆思設計大獎 有功人員返台經濟艙升等商務艙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍獲得繆思設計大獎肯定，市民代表會今天定期會，市長余文忠獻給代表會。圖／苗栗市公所提供
苗栗𪹚龍打出城市品牌，今年獲美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）傳統文化類金獎，市長余文忠自掏腰包，讓2名有有功人員出國考察搭乘飛機經濟艙升等商務艙，肯定工作鼓舞士氣。

苗栗市民代表會定期會今天議程，余文忠施政報告，他特別將繆思設計大獎傳統文化類金獎獻給代表會，感謝代表會長期以來對於文化政策的支持與協助，城市與市民共同與有榮焉。

他說，𪹚龍今年邁入第27年，獲得繆思設計大獎肯定，該獎項旨在表彰創意設計、數位媒體等領域的卓越與創新及具深遠影響的非凡技藝，彰顯苗栗市推動文化工作的努力，獲得國際間高度認同。

得獎後為感謝神明庇佑，祈求來年活動順利辦理，公所團隊日前攜獎座與獎狀，到苗栗市觀音宮、城隍廟、天雲廟、天后宮、玉清宮、頭屋橋頭土地公廟、五文昌廟，及建功土地公廟進行祈福與還願，向眾神明稟報推動文化工作的成果。

「勞苦功高的公務人員更需要鼓勵」！余文忠強調，𪹚龍系列活動繁雜，今年圓滿成功並得獎，因此趁著今年6月間到日本神戶、大阪與京都美山地區考察，自掏腰包6萬元，獎賞市公所客家文化課長朱立仁、承辦人劉筱敏升等商務艙。

今天施政報告，有關全民運動館招租經營案，余文忠表示，世界健身俱樂部（World Gym）為第一優勝廠商，10月23日還會議約，目前有初步共識，公所會努力爭取，費率一定會比網傳的版本更優惠，簽約定案後會公布。

苗栗𪹚龍獲得繆思設計大獎肯定，市民代表會今天定期會，市長余文忠獻給代表會。圖／苗栗市公所提供
苗栗市 美國 考察

