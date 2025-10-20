快訊

苗縣造橋鄉公所、代表會聯合行政大樓 斥資近2億元落成啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
造橋鄉公所、代表會新建聯合行政大樓為地下1層、地上5層的現代化大樓，今天隆重舉辦落成啟用典禮。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣造橋鄉公所、代表會行政大樓因耐震不足，結構安全堪虞，2022年10月拆除重建，新大樓總經費近2億元，近日完工並於上月底教師節連假搬遷完畢「試營運」，今天舉辦落成啟用典禮；鄉長徐連斌表示，內部動線方面，針對民眾經常洽公課室也調整至1樓辦公，志工導覽、勞健保、就業服務站都有設置櫃台便民，充分展現公共服務品質的全面提升。

造橋鄉公所原行政大樓興建於1975年，屬於早期耐震規範尚未完備之建物，2018年經耐震能力評估，結果顯示結構安全堪虞，因此爭取拆除重建。新建案於2022年10月動工，在原址興建地下1層、地上5層的現代化大樓，總經費達1億9541萬餘元，其中內政部補助8000萬，公所自籌1億1000餘萬元。另外，大樓內部裝修經費2000萬元，裝修工程並導入智慧停車管理系統，提升車輛進出管控與公務車調度效能。

除大樓主體外，鄉長徐連斌也同步推動周邊環境改善與友善空間再造，拆除原幼兒園用地並重新規畫造橋國小學童接送動線，今年7月啟用以來，「安心走廊」已有效改善車流分流與行人安全。

今天上午舉辦正式落成啟用典禮，邀請中央及地方貴賓共同見證。徐連斌表示，近年造橋鄉持續推動多項重大建設，其中「社區多功能禾埕-風雨球場」已於去年初竣工啟用，可提供運動、休憩及活動多元功能空間；另老人文康中心元重建及國道1號增設造橋交流道、苗14線拓寬工程也已陸續動土。

他表示，聯合行政大樓的落成，是造橋鄉發展歷程中重要的里程碑。這座建築凝聚了公所團隊的努力及地方民意的期盼，未來將以更高效率、更溫暖的服務來回饋鄉親。

造橋鄉長徐連斌表示，聯合行政大樓的落成，是造橋鄉發展歷程中重要的里程碑，未來將以更高效率、更溫暖的服務來回饋鄉親。記者吳傑沐／攝影
造橋鄉公所、代表會新建聯合行政大樓內部動線方面，針對民眾經常洽公課室也調整至1樓辦公，志工導覽、勞健保、就業服務站都有設置櫃台便民，充分展現公共服務品質的全面提升。記者吳傑沐／攝影
造橋鄉公所、代表會新建聯合行政大樓總經費近2億元，近日完工並於上月底教師節連假搬遷完畢「試營運」。記者吳傑沐／攝影
