新竹金山街缺車位 議員：活用水塔閒置空間規畫停車場

新竹市金山街靠近竹科，長期以來因停車需求高，導致違停嚴重，被形容為「違停一條街」。 市議員劉彥伶指出，她發現金山十八街有一處閒置已久的水塔空間，該地區原是科管局作為安遷戶使用，因此興建水塔供應給此處安遷戶，1999年就撥用給新竹市府，之後地下管線興建完成，水塔就未再繼續送水，因此，她向市府提議，希望能確認實際權責單位，並爭取年底前啟動規畫設計興建適合的停車場。

市府交通處表示，金山十八街水塔空間管理單位為市府工務處，該水塔量體龐大，下方亦有水池，基地旁與金山十九街有3公尺以上高低差，目前已無用途，需進行報廢程序，市府預計明年度委託顧問公司就興建停車場工程可行性、期程與經費審慎評估。另外，為改善金山街停車問題，市府近期已於路邊新增136格機車格，亦會持續於周邊閒置空間規畫停車格。

新竹金山街因靠近新竹科學園區，吸引大量科技新貴在此落腳。劉彥伶說，她先前與金山里長饒彬義處理金山街汽、機車違停問題時，得知金山十八街有一個閒置已久的水塔空間，由於金山街地狹人稠．若能將該水塔空間作為停車用地，將可有效舒緩車位一位難求的窘境。

劉彥伶指出，經她了解，該水塔空間用地本是科管局作為安遷戶使用，當時因管線尚未建置，所以興建水塔供應給此處安遷戶，解決用水需求，並於1999年5月11日撥用給新竹市府，該地目前的所有權與管理權皆屬於市府。

劉彥伶說．她詢問自來水公司，得知該處後續地下管線興建完成後，該水塔就已經沒有再繼續送水，原先提供給此處安遷戶的用水用途也已告終結。因此，該塊用地是符合停車場地目使用的，希望市府能盡快確認財產管理單位及地目類別，釐清該處用地的實際權責單位。另外，她也會積極爭取年底前啟動規畫與設計的工作，讓停車場的願景能具體化。