新竹眷村文化節11月1日登場 市府：眷村博物館明年上半年完工

新竹市曾有47座眷村，但隨著眷村改建，許多已拆除。「2025新竹眷村文化節」將於11月1日在將軍村登場，市府指出，今年以體驗「眷」為主軸，從食、衣、住、行、育、樂及國防面向打造七大主題體驗區，串起眷村生活樣貌。市府今舉辦記者會，代理市長邱臣遠除邀民眾一起參加活動感受眷村日常，也宣布改建中的「新竹市眷村博物館」預計明年上半年完工、重新開館。

竹市曾有約47個眷村聚落，其中以空軍眷村居多，隨著時間推移，許多眷村面臨改建或拆遷，但部分眷村已成功轉型，例如將軍村。

邱臣遠說，市府藉由舉辦眷村文化節，將其與「永續、環保、創客及國防教育」等當代議題相結合、呼應，邀大家來體驗眷村生活七大主題，讓更多人認識眷村文化。另外，眷博館是全台第一座為保存、推廣眷村文化而設立的博物館，近2年已完成展示空間改善、常設展及特展更新，目前正辦理戶外景觀工程，預計將於明年上半完工並重新開館，向大眾展示眷村博物館的新樣貌。

文化局表示，2025新竹眷村文化節規畫眷村生活七大主題，包括「食」的體驗，帶領民眾用電鍋製作蔥餅，品味眷村家常味；「衣」的體驗，歡迎大家攜帶舊衣物或帆布袋，透過創意絹印賦予舊物新生命；「住」的體驗，邀請民眾進入將軍村故事館，感受眷村文化的底蘊；「行」體驗，可以穿梭眷味市集，感受眷村的味道與市集活力。

文化局說明，針對「育」的講座，則邀請YouTuber章新，分享眷村生活記憶與飲食文化，拉近年輕世代與眷村的距離；「樂」則安排了懷舊童玩體驗與精采表演，喚醒大家對童年的美好記憶；「國防」主題，特別設計小小軍人體驗活動，讓大小朋友親身感受昔日國軍爸爸守護家園的榮光與使命感。另外還有李明德、陳艾湄等歌手帶來的懷舊金曲，以及金城新村住戶教大家包水餃等精采活動。