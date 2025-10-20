上班族崩潰！「共伴效應」桃園豪雨猛襲 中壢多地塞爆

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今上午桃園各地出現豪雨，民眾周一出門上班、上課全塞爆。記者周嘉茹／翻攝
今上午桃園各地出現豪雨，民眾周一出門上班、上課全塞爆。記者周嘉茹／翻攝

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部雨下很大，水利署針對桃園市部分區域發布一級警戒。今上午桃園各地出現豪雨，民眾周一出門上班、上課全塞爆，包括內壢火車站前、後站道路及中壢區榮民路等多地皆車流回堵，引發抱怨。

桃園市自昨日晚間起陸續開始降雨，且雨勢不小，今上午因上班上課車流加上大雨，引發各地大塞車，包括中壢區榮民路、永福路、新中北路、環中東路及內壢火車站附近等多處交通要道皆傳出民眾反應車流擠爆的消息。

對此不少網友抱怨「下車用走的可能比較快」、「今天上東西向就開了一個小時」、「我上班塞了一個半小時才到公司」、「早上超塞的」、「突然覺得騎車還是不錯的」、「剛剛載小朋友上課已塞一圈回家」、「今天塞車真的超誇張 ，下雨然後又剛好是禮拜一」、「0630出門0827才上中壢交流道」。

中央氣象署今上午10時10分發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，今台北市有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、新北市、桃園市及宜蘭縣有局部大雨或豪雨，新竹地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

今上午桃園各地出現豪雨，民眾周一出門上班、上課全塞爆。記者周嘉茹／翻攝
今上午桃園各地出現豪雨，民眾周一出門上班、上課全塞爆。記者周嘉茹／翻攝

