上班族崩潰！「共伴效應」桃園豪雨猛襲 中壢多地塞爆

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部雨下很大，水利署針對桃園市部分區域發布一級警戒。今上午桃園各地出現豪雨，民眾周一出門上班、上課全塞爆，包括內壢火車站前、後站道路及中壢區榮民路等多地皆車流回堵，引發抱怨。

桃園市自昨日晚間起陸續開始降雨，且雨勢不小，今上午因上班上課車流加上大雨，引發各地大塞車，包括中壢區榮民路、永福路、新中北路、環中東路及內壢火車站附近等多處交通要道皆傳出民眾反應車流擠爆的消息。

對此不少網友抱怨「下車用走的可能比較快」、「今天上東西向就開了一個小時」、「我上班塞了一個半小時才到公司」、「早上超塞的」、「突然覺得騎車還是不錯的」、「剛剛載小朋友上課已塞一圈回家」、「今天塞車真的超誇張 ，下雨然後又剛好是禮拜一」、「0630出門0827才上中壢交流道」。