推戶政多元支付多年 竹縣湖口等5鄉鎮普及率不到2成

新竹縣推動戶政多元電子支付與身分證數位相片上傳等簡政便民服務，但整體普及率偏低。其中湖口、橫山、新豐、關西、新埔等多元電子支付工具繳費筆數占總筆數僅介於3.22%至20.58%，金額占比更低，在2.15%至15.17%之間。民政處表示，將持續推廣改進。

新竹縣審計室指出，新竹縣各戶政事務所已開放使用電子票證（悠遊卡）繳納規費，並配合內政部推動國民身分證數位相片上傳服務，相關措施雖已上路多年，但使用率仍有限，民眾仍以現金繳費為主。

去年度審計室抽查湖口、橫山、新豐、關西、新埔等5所戶政事務所資料發現，多元電子支付工具（悠遊卡）繳費筆數占總筆數僅介於3.22%至20.58%，金額占比更低，在2.15%至15.17%之間。

其中湖口鄉戶政事務所全年規費收繳10萬6589筆最多，金額高達264萬2147元，但僅3435筆使用電子支付，占比僅3.22%，金額為5萬6855元，占比僅2.15；橫山鄉比例雖最高達20.58%，但其收費總額僅34萬1720元，顯示推動仍有明顯落差。

此外，國民身分證數位相片上傳申辦率也不理想。近3年度（2022至2024年）服務占比僅1.00%至9.29%，未及1成，如湖口鄉雖達9.29%，但橫山、關西、新豐、新埔多在1%至2%之間，顯示民眾習慣仍偏向親洽臨櫃繳交實體照片。

新竹縣民政處表示，湖口、橫山、新豐、關西、新埔等鄉鎮因人口結構，35%以上民眾對於數位綁定使用能力較為生疏，已持續以在櫃檯張貼單張及口頭宣導等方式，盡量推廣民眾使用多元支付。

民政處表示，已陸續因應當地鄉親使用習慣新增多元支付方式，如信用卡、一卡通、街口支付、LINE Pay、悠遊付、全支付等，提升服務品質便利性。此外，也透過里民大會宣導或官網等方式推廣多元支付。