苗栗縣明德水庫新玩法爆紅 南岸道路苗16線仍中斷注意改道

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新玩法曝光爆紅，假日吸引人潮朝聖，不過，目前南岸道路苗16線中斷中，用路人注意改道，另，縣政府、鄉公所太陽光電停車場啟動停車收費規畫，避免長期遭占用。

明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，今年6月起營運，提供立式划漿（SUP）、水上腳踏車玩法，碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，遊艇環湖、空中飛索及空中自行車最近曝光。

苗栗縣政府10月9日趁著桃竹竹苗區域治理平台會議，苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張政善、新竹縣長楊文科，及新竹市代理市長邱臣遠行銷，明德水庫新玩法，假日吸引人潮慕名而來。

碼頭區ROT業者指出，遊艇環湖、空中飛索及空中自行車項目，目前並未販售票券，環湖船預計11月1日試營運階段，官方網站預約訂票。另外，空中飛索和空中腳踏車目前測試與校調中。

縣政府、鄉公所提醒遊客注意，今年7月9日颱風丹娜絲來襲，造成苗16線4.1公里處坍方約30公尺，至今交通中斷，雖在苗16線環湖橋、台13線口豎立告示，仍有遊客沒有注意誤入，尤其是北邊靠近環湖橋，苗16狹窄會車困難，用路人要特別注意改道。

縣政府交通工務處指出，苗16線災害搶修工程，交通部核定近2000萬元搶修，因涉及私有土地，縣府將辦理地方說明會，目前工程設計中，工期預計210個工作天。