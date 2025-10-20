快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣明德水庫新玩法爆紅 南岸道路苗16線仍中斷注意改道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫南岸道路苗16線仍中斷，用路人要注意改道。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫南岸道路苗16線仍中斷，用路人要注意改道。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新玩法曝光爆紅，假日吸引人潮朝聖，不過，目前南岸道路苗16線中斷中，用路人注意改道，另，縣政府、鄉公所太陽光電停車場啟動停車收費規畫，避免長期遭占用。

明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，今年6月起營運，提供立式划漿（SUP）、水上腳踏車玩法，碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，遊艇環湖、空中飛索及空中自行車最近曝光。

苗栗縣政府10月9日趁著桃竹竹苗區域治理平台會議，苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張政善、新竹縣長楊文科，及新竹市代理市長邱臣遠行銷，明德水庫新玩法，假日吸引人潮慕名而來。

碼頭區ROT業者指出，遊艇環湖、空中飛索及空中自行車項目，目前並未販售票券，環湖船預計11月1日試營運階段，官方網站預約訂票。另外，空中飛索和空中腳踏車目前測試與校調中。

縣政府、鄉公所提醒遊客注意，今年7月9日颱風丹娜絲來襲，造成苗16線4.1公里處坍方約30公尺，至今交通中斷，雖在苗16線環湖橋、台13線口豎立告示，仍有遊客沒有注意誤入，尤其是北邊靠近環湖橋，苗16狹窄會車困難，用路人要特別注意改道。

縣政府交通工務處指出，苗16線災害搶修工程，交通部核定近2000萬元搶修，因涉及私有土地，縣府將辦理地方說明會，目前工程設計中，工期預計210個工作天。

此外，明德水庫爆紅，免費太陽光電停車場，假日一位難求，因鄉公所興建停車場時，水利署是無償撥用，縣府、公所報請交通部核定收費，使用者付費促進停車周轉率，紓緩假日停車問題。

苗栗縣明德水庫新玩法爆紅，停車場規畫停車收費。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫新玩法爆紅，停車場規畫停車收費。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫新玩法吸睛，假日遊客絡繹不絕。本報資料照片
苗栗縣明德水庫新玩法吸睛，假日遊客絡繹不絕。本報資料照片
苗栗縣明德水庫新玩法吸睛，假日遊客絡繹不絕。本報資料照片
苗栗縣明德水庫新玩法吸睛，假日遊客絡繹不絕。本報資料照片

水庫 停車場 苗栗縣 碼頭 腳踏車

延伸閱讀

三義鄉黑狗未繫繩攻擊2女童受傷 警方依法處理中

獸醫經營繁殖場犬隻疑遭割聲帶 苗縣動防所將追查

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」公路局：協調中午恢復行駛

苗栗工程師年薪78萬全台第二 苗縣府：專業深度帶動高薪結構

相關新聞

上班族崩潰！「共伴效應」桃園豪雨猛襲 中壢多地塞爆

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部雨下很大，水利署針對桃園市部分區域發布一級警戒。今上午桃園各地出現豪雨，民...

新竹眷村文化節11月1日登場 市府：眷村博物館明年上半年完工

新竹市曾有47座眷村，但隨著眷村改建，許多已拆除。「2025新竹眷村文化節」將於11月1日在將軍村登場，市府指出，今年以...

新竹金山街缺車位 議員：活用水塔閒置空間規畫停車場

新竹市金山街靠近竹科，長期以來因停車需求高，導致違停嚴重，被形容為「違停一條街」。 市議員劉彥伶指出，她發現金山十八街有...

推戶政多元支付多年 竹縣湖口等5鄉鎮普及率不到2成

新竹縣推動戶政多元電子支付與身分證數位相片上傳等簡政便民服務，但整體普及率偏低。其中湖口、橫山、新豐、關西、新埔等多元電...

苗栗縣明德水庫新玩法爆紅 南岸道路苗16線仍中斷注意改道

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新玩法曝光爆紅，假日吸引人潮朝聖，不過，目前南岸道路苗16線中斷中，用路人注意改道，另，縣政府、鄉公...

鄉鎮市若不配合去化焚化廠粒料 苗栗：拒燒垃圾

苗栗垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配公家單位於工程使用，但縣府環保局統計僅去化不到2成，多達8個鄉鎮市掛零，縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。