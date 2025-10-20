聽新聞
鄉鎮市若不配合去化焚化廠粒料 苗栗：拒燒垃圾

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，縣長鍾東錦認為鄉鎮市公所若不配合去化，將拒燒垃圾。圖／聯合報系資料照片
苗栗垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配公家單位於工程使用，但縣府環保局統計僅去化不到2成，多達8個鄉鎮市掛零，縣長鍾東錦認為「使用者付費」，若不配合將拒燒垃圾。苗栗縣鄉鎮市長聯誼會會長、三義鄉長呂明忠昨說，將交辦團隊，共同努力去化再生粒料。

環保局公布至9月焚化再生粒料使用情形，28個公家單位共使用3902.66公噸，僅占分配量2萬25公噸的19.5％，其中，竹南鎮、頭份市、南庄鄉、公館鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、三義鄉、西湖鄉零使用量，原因包括清運車太大、無法運送至掩埋場、沒有工程可使用，甚至有聯繫不到承辦人的狀況。

不過，也有使用超過分配量的單位，縣府交通工務處分配數1071公噸，用在頭份市立游泳池整建轉型全民運動館工程1309.71噸，苗栗市公所分配數325公噸，用在掩埋場覆土477.28公噸。

環保局指出，垃圾焚化後底渣2023年初一度爆發無處可去的危機，底渣經由再利用處理機構處理，經熟化、穩定化及水洗等程序，產製再生粒料，縣府訂定自治條例2023年12月上路，規定控制性低強度回填材料、級配粒料基層及基底填築等，須使用一定比例的再生粒料。

鍾東錦認為鄉鎮市公所送燒垃圾，產生底渣、再生粒料，基於使用者付費原則，有義務去化一定比例再生粒料，適用的工程必須於契約載明，環保局要傳達並加強查核，若公所不配合將拒燒垃圾。

