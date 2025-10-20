美國關稅戰衝擊桃園企業 7成盼政府紓困

美國調高關稅、匯率波動衝擊產業，桃園市經發局統計，桃園6大產業約7千家廠商受影響，又以汽車零組件、金屬製品業受災最慘，問卷進一步調查，逾7成業者希望政府協助財務紓困。市府強調正著手轉介貸款需求、產業鍊重組等，減緩衝擊。

桃園為全台第一大工業重鎮，桃園市經濟發展局依據國內前30大銷美產品類別進行分析，桃園包含電腦電子、電子零組件、汽車零組件、金屬製品、電力設備、機械設備6大產業受美國關稅政策首當其衝，受影響廠商約7000家，相關從業人數多達30萬人。

經發局今年中委託工研院進行「近期外部變化對桃園廠商之影響研析」，共回收1800多份問卷，調查結果顯示，今年第二季多達66%廠商訂單已有減少；68%廠商對於在桃園擴產持觀望態度；33％廠商評估轉往海外投資，藉此分散風險。

多名民代近日在議會質詢，關切市府因應關稅衝擊的最新情形，市議員陳韋曄、張曉昀等人要求市府提供專案融資貸款與利息補貼，並掌握後續過件狀況；市議員黃敬平也提及立院通過韌性特別預算案，市府應精準對接，穩住企業營運與勞工就業。

經發局綜合企劃科指出，由於中央相關貸款利率2.2％比桃園方案低，今年已轉介270多件至中央，另在產業鏈重組方面，近期協助業者赴中東尋覓設廠或探詢投資機會等，另智慧產業學院正輔導59家業者撰寫企劃書，希望爭取1案500萬元的計畫補助。

經發局長張誠強調，企業期待紓困之餘，也憂心人才流失，員工安定是市府關注的重點，將進一步檢視韌性特別預算案內容，積極協助企業。