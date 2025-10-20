星期評論／苗栗公車頻停駛 不能只是補破網

苗栗12條公路客運路線日前無預警停駛，通勤交通瞬間大亂。儘管司機罷駛風波半天落幕，但公車「搞消失」非頭一遭，凸顯司機人力荒、業者營運虧損等困境仍懸而未解。若政府再以補破網心態應對，「公車消失記」還會反覆上演。

公車司機荒非一朝一夕，駕駛面臨高壓工時長、動輒被客訴等職場環境，寧願轉戰物流或貨運。各客運業者雖打著高薪福利招人，多個縣市府也加碼補貼薪資，桃園市甚至推出受訓即就業計畫，但據統計逾2成6培訓者「落跑」，司機人力缺口依舊難填。

找不到司機開車，路線減班、載客率下滑，形成惡性循環。從北到南，陸續有客運業者不堪虧損退出市場，「百年老店」新竹客運去年全面退出竹竹苗公路客運，多達36條路線雖有新業者代駛，但虧損路線本就經營不易，業者營運「體質」受高度檢驗。

亦捷科際去年接手竹客在苗栗12條公路客運，代駛才1年，今年9月在地方即傳出退場風聲，儘管業者曾發聲明澄清，但不到1個月就爆發司機不滿欠薪的罷駛風波。冰凍三尺非一日之寒，主管機關若早有掌握且提前預警處置，不可能會演變到停駛這一步。

許多學生、長者無車代步，外出多靠大眾運輸，在竹苗地區除了鐵路，公車客運正是重要的交通命脈。孰料，公車停駛「突襲」三番兩次，學生早起上學被公車屢屢「放鴿子」，老人家想上街採買也苦等不到公車，不僅心累，更反映出非都會區的心酸。

公路局監理單位身為主管機關，不能只在事發後介入、倉促調度，應以罷駛風波為鑑，除了制定緊急替代接駁方案，也要有一套營運預警機制，定期監測業者財務、司機流動率與營運情形，拉高風險評估，或重建合理的補貼措施，棍子與蘿蔔都並用。

尤其公路客運具「公共服務」特性，地方政府更不該置身事外，應將客運業者視為地方協力夥伴，積極盤點資源給予支援，或思考推出就業獎勵辦法，吸引在地人才投入公車司機行列，主動改革助客運業穩定營運，才能挽回大眾對公共運輸的信任。