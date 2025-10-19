獸醫經營繁殖場犬隻疑遭割聲帶 苗縣動防所將追查

苗栗縣公館鄉1處由獸醫師經營的繁殖場，遭動保人士通報內部犬隻疑不當飼養割除聲帶。苗栗縣動物保護防疫所今天表示，排定明天到場全面稽查，如違法屬實將嚴正開罰。

苗栗縣動物保護防疫所透過新聞稿指出，17日接獲社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會通報，公館鄉有大量犬隻疑似不當飼養。當天由保護收容課前往現場查核，該處為縣內立案特定寵物繁殖業者，犬種數量約300隻，犬隻飼養環境給予充足水及飼料、精神活力正常，初步排除不當飼養情形。

動防所表示，犬舍由在台中執業的獸醫師經營，雖合法申請設立，但現場發現部分犬隻無法正常叫聲，疑似聲帶遭切除。寵物管理課已排定20日前往進行全面稽查，若屬實將依違反動物保護法對業者（飼主）和手術獸醫師進行裁處。

早年曾有少數飼主對於犬隻過度吠叫、妨礙安寧而實施聲帶整形手術，以降低吠叫分貝數，此舉在國際間普遍認為涉及惡意傷害或虐待動物。動防所長張俊義指出，依現行動保法規定，「除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術」。

動防所說，20日稽查將針對犬隻實際飼養數量、健康狀況、繁殖紀錄，以及疑似犬隻遭剪聲帶等項目詳細查核，若經查違規屬實將依違反動物保護法第5、6、7、11條及特定寵物業管理辦法相關規定，依法作裁處。

此外，對於有媒體報導稱「負責相關業務的寵物管理課人員以值班等理由，拒絕到場」。動防所澄清，當天接獲通報是由收容課課長會同動保員先行趕抵現場，下午則有特定寵物繁殖業之承辦人再度前往查核，惟當時通報人士已不在現場。