捐血達人、清潔隊員都入選！龍潭長青敬老楷模表揚 他40年捐12萬cc血

桃園市龍潭區公所今舉行龍潭區長青楷模及敬老楷模表揚活動，共49位受獎者，其中包括40年不間斷的捐血達人、無私服務長者垃圾清運的清潔隊員紛紛入選，令人敬佩，充分展現社區溫情與力量。

桃園市副市長蘇俊賓表示，今年龍潭區長青敬老楷模受獎者的故事格外動人，充分展現社區溫情與力量，特別感謝里長及各單位用心發掘鄰里間的動人故事，感謝所有楷模促進社會更多善的循環。

長青楷模中興里劉誠斌，自22歲自軍校畢業起即開始捐血，40年來累積捐出12萬5000cc血液，無私奉獻令人敬佩；而龍星里邱垂玄擔任龍潭區清潔隊員，在出勤服務時主動協助長者倒垃圾與回收，展現貼心與關懷。