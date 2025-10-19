快訊

捐血達人、清潔隊員都入選！龍潭長青敬老楷模表揚 他40年捐12萬cc血

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龍潭區公所今舉行龍潭區長青楷模及敬老楷模表揚活動，共27位長青楷模及22位敬老楷模接受表揚。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭區公所今舉行龍潭區長青楷模及敬老楷模表揚活動，共49位受獎者，其中包括40年不間斷的捐血達人、無私服務長者垃圾清運的清潔隊員紛紛入選，令人敬佩，充分展現社區溫情與力量。

桃園市副市長蘇俊賓表示，今年龍潭區長青敬老楷模受獎者的故事格外動人，充分展現社區溫情與力量，特別感謝里長及各單位用心發掘鄰里間的動人故事，感謝所有楷模促進社會更多善的循環。

長青楷模中興里劉誠斌，自22歲自軍校畢業起即開始捐血，40年來累積捐出12萬5000cc血液，無私奉獻令人敬佩；而龍星里邱垂玄擔任龍潭區清潔隊員，在出勤服務時主動協助長者倒垃圾與回收，展現貼心與關懷。

龍潭區公所表示，表揚長青楷模27人及敬老楷模22人，共49位受獎者。龍潭區公所以「善行為懷」及「敬老崇孝」為主題，肯定楷模們長年在社會各個角落默默付出、無私奉獻的精神，也感謝長者家屬的支持與陪伴，正因這些善行善舉，讓龍潭社區處處洋溢溫馨與關懷，形成良善的正向循環。

長青楷模中興里劉誠斌先生（左5）自22歲自軍校畢業起即開始捐血，40年來累積捐出12萬5000cc血液，無私奉獻令人敬佩。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭區公所今舉行龍潭區長青楷模及敬老楷模表揚活動，共27位長青楷模及22位敬老楷模接受表揚。圖／桃園市政府提供
