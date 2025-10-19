服務據點再加一 民進黨「新住民諮詢站」新竹縣揭牌

民主進步黨新竹縣黨部「新住民諮詢站」今揭牌，新竹縣黨部主委鄭朝方說，要讓每名新住民都能感受溫暖與支持，且未來有增無減；立委范雲表示希望大家在需要幫忙時不再感到孤單，民進黨會是最堅強的後盾。

揭牌議式另有新住民事務部主任張瑜庭、新住民事務諮詢委員李孟涵及多位黨公職參與，並邀在地新住民開座談會交流，了解生活現況與關心的議題、宣導政府相關福利政策。

鄭朝方說，竹縣新住民諮詢站啟用，意謂對多元文化的尊重與包容，作為新住民的第二個故鄉，未來照顧與關懷只會有增無減。「新住民諮詢站」今揭牌，新住民又多處據點，黨部將持續擴展服務網絡，讓每名新住民都能感受到溫暖與支持。

范雲指出，從前總統蔡英文到賴清德總統，中央政府一直推動各項新住民政策。去年7月立法院通過「新住民基本法」，行政院也於9月成立「新住民事務中央三級行政機關」籌備小組，展現政府維護新住民權益的決心。今天成立的新住民諮詢站，就是希望大家在需要幫忙時不再感到孤單，民進黨會是最堅強的後盾。

張瑜庭表示，新竹諮詢站的啟用，展現了民進黨在推動新住民服務工作上的努力與重視，期盼照顧到更多在地的新住民，讓大家在生活上遇到需要協助的時候，都能有一個值得信任、依靠的地方。除了政策推動，民進黨也重視與地方社群的連結，希望諮詢站不只是服務窗口，更能成為大家的交流平台及溫暖的避風港，讓關心與支持真正落實在每個角落。

民進黨新住民事務部自2024年起邀請各縣市黨部、黨籍民意代表及新住民事務諮詢委員合作設立「新住民服務據點」，提供法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動。