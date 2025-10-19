鐵漢柔情！桃園熱血重機車友 跨3區為孤老送暖

桃園重車扶輪社響應華山基金會「2026愛老人愛團圓」公益行動，今早集結數10位重機車友發起「義騎送愛孤老家」活動，車隊在桃園敏傑車業集結後出發，行經桃園、八德與大溪3區，深入探訪10位獨居長輩，親送日常生活物資與關懷問候，為農曆年前的送暖行動提前暖身。

「希望用最熱血的方式，做最溫暖的事。」桃園重車扶輪社創社社長游永慶與現任社長徐嘉宏表示，重機代表速度，他們要讓「愛」的速度真實呈現，2人也帶領車友高呼「一馬當先！義騎送愛到孤老家」口號，盼藉此號召全台重機騎士及社會大眾一同響應，現場不乏攜家帶眷的車友，以行動傳遞並傳承公益精神，讓引擎聲成為溫暖長者心靈的力量。