快訊

羅浮宮驚傳搶案！第一批訪客剛入館「急封鎖閉館」 3蒙面搶匪劫9珠寶

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵漢柔情！桃園熱血重機車友 跨3區為孤老送暖

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園重車扶輪社響應華山基金會公益行動，今早集結數10位重機車友，為10位獨居長輩親送日常生活物資。圖／華山基金會提供
桃園重車扶輪社響應華山基金會公益行動，今早集結數10位重機車友，為10位獨居長輩親送日常生活物資。圖／華山基金會提供

桃園重車扶輪社響應華山基金會「2026愛老人愛團圓」公益行動，今早集結數10位重機車友發起「義騎送愛孤老家」活動，車隊在桃園敏傑車業集結後出發，行經桃園、八德與大溪3區，深入探訪10位獨居長輩，親送日常生活物資與關懷問候，為農曆年前的送暖行動提前暖身。

「希望用最熱血的方式，做最溫暖的事。」桃園重車扶輪社創社社長游永慶與現任社長徐嘉宏表示，重機代表速度，他們要讓「愛」的速度真實呈現，2人也帶領車友高呼「一馬當先！義騎送愛到孤老家」口號，盼藉此號召全台重機騎士及社會大眾一同響應，現場不乏攜家帶眷的車友，以行動傳遞並傳承公益精神，讓引擎聲成為溫暖長者心靈的力量。

華山基金會表示，桃園地區目前服務超過1000位「失依、失能、失智」三失長輩，正在推動「2026愛老人愛團圓」公益計畫，邀各界認助1個月1250元的「送愛到家，因為有您」或1年1萬5000元的弱勢長輩常年服務經費，為他們提供穩定的陪伴與照顧，把速度化為溫度，讓公益愛心在全台持續蔓延。

桃園重車扶輪社響應華山基金會公益行動，今早集結數10位重機車友，為10位獨居長輩親送日常生活物資。圖／華山基金會提供
桃園重車扶輪社響應華山基金會公益行動，今早集結數10位重機車友，為10位獨居長輩親送日常生活物資。圖／華山基金會提供

桃園 公益 重機

延伸閱讀

桃園首例公保地解編重劃 龍星市地重劃區動工可期兒童遊樂場、住宅區

失聯移工1原因遭桃園警方盯上 躲進草叢遭圍捕

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

桃園天成醫院攜手楊梅故事園區 打造友善長者銀色市集

相關新聞

鐵漢柔情！桃園熱血重機車友 跨3區為孤老送暖

桃園重車扶輪社響應華山基金會「2026愛老人愛團圓」公益行動，今早集結數10位重機車友發起「義騎送愛孤老家」活動，車隊在...

桃園首例公保地解編重劃 龍星市地重劃區動工可期兒童遊樂場、住宅區

桃園市龍潭區龍星市地重劃區原為51年前都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，桃園市政府耗時多年歷經層...

獵戶座流星雨來了！ 桃市今推「馬崙砲台即時影像」追星不漏接

桃園市觀旅局的「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道日前靠著全市觀光景點的直播鏡頭，成功摘下YouT...

結合航空城！桃園蘆竹誠聖段800戶社宅決標 2027年動工

桃園市人口增長快速，市府持續推動社會住宅，其中「蘆竹區誠聖段社宅」專案管理和規畫案在近期決標，預計提供近800戶社宅。住...

焚化再生粒料去化8鄉鎮市掛零 鍾東錦：若不 配合拒燒垃圾

苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配28個公家單位使用在工程去化，但縣府環保局統計至9月僅約2成，其中8個鄉鎮...

竹市左岸頭前溪畔共6.5公里沒公廁 市府：部分生態保留區不建議增設

新竹市左岸頭前溪畔有棒球場、公園等水岸設施，是民眾假日運動好去處，但市議員蕭志潔指出，她接獲民眾反映，該處自武陵路往南寮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。