桃園首例公保地解編重劃 龍星市地重劃區動工可期兒童遊樂場、住宅區

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龍潭區龍星市地重劃區以市地重劃方式完成公保地解編，今正式開工動土，未來將設置兒童遊樂設施及私有住宅區，預計明年2月底完工。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭區龍星市地重劃區原為51年前都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，桃園市政府耗時多年歷經層層程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，今正式開工動土，預計明年2月底完工，未來將提供兒童遊樂設施及住宅區用地。

桃園市副市長蘇俊賓今出席龍潭龍星市地重劃區重劃動工典禮，蘇俊賓表示，本案為全市首件公保地解編自辦重劃工程，亦是桃園市土地活化的重要里程碑，地政局多年來克服中央與地方程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，讓居民得以享有自身應有的權益，同時落實公共設施建設。

地政局指出，龍星市地重劃區未來將以全齡友善為核心理念，除了設置兒童遊樂設施，同時將於區內種植油桐花與茶樹，結合龍潭茶葉文化推動教育體驗，打造兼具生態與文化特色的休憩場域；未來地政局將持續推動全市約40多件潛力案，讓更多公保地轉化為具公共效益的空間，促進地方發展並造福居民。

地政局表示，本案原為民國63年都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，經市府積極規劃後正式啟動重劃作業，預計明年2月底完工。本工程全區面積約0.23公頃，鄰近大同路及龍星國小，可銜接國道三號及市道113線中正路，重劃完成後將提供兒童遊樂場用地825平方公尺及私有住宅區1487平方公尺，兼顧公共設施與居住需求，帶動整體區域發展。

桃園市龍潭區龍星市地重劃區以市地重劃方式完成公保地解編，今正式開工動土，未來將設置兒童遊樂設施及私有住宅區，預計明年2月底完工。圖／桃園市政府提供
