桃園首例公保地解編重劃 龍星市地重劃區動工可期兒童遊樂場、住宅區
桃園市龍潭區龍星市地重劃區原為51年前都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，桃園市政府耗時多年歷經層層程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，今正式開工動土，預計明年2月底完工，未來將提供兒童遊樂設施及住宅區用地。
桃園市副市長蘇俊賓今出席龍潭龍星市地重劃區重劃動工典禮，蘇俊賓表示，本案為全市首件公保地解編自辦重劃工程，亦是桃園市土地活化的重要里程碑，地政局多年來克服中央與地方程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，讓居民得以享有自身應有的權益，同時落實公共設施建設。
地政局指出，龍星市地重劃區未來將以全齡友善為核心理念，除了設置兒童遊樂設施，同時將於區內種植油桐花與茶樹，結合龍潭茶葉文化推動教育體驗，打造兼具生態與文化特色的休憩場域；未來地政局將持續推動全市約40多件潛力案，讓更多公保地轉化為具公共效益的空間，促進地方發展並造福居民。
地政局表示，本案原為民國63年都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，經市府積極規劃後正式啟動重劃作業，預計明年2月底完工。本工程全區面積約0.23公頃，鄰近大同路及龍星國小，可銜接國道三號及市道113線中正路，重劃完成後將提供兒童遊樂場用地825平方公尺及私有住宅區1487平方公尺，兼顧公共設施與居住需求，帶動整體區域發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言