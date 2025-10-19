桃園首例公保地解編重劃 龍星市地重劃區動工可期兒童遊樂場、住宅區

桃園市龍潭區龍星市地重劃區原為51年前都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，桃園市政府耗時多年歷經層層程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，今正式開工動土，預計明年2月底完工，未來將提供兒童遊樂設施及住宅區用地。

桃園市副市長蘇俊賓今出席龍潭龍星市地重劃區重劃動工典禮，蘇俊賓表示，本案為全市首件公保地解編自辦重劃工程，亦是桃園市土地活化的重要里程碑，地政局多年來克服中央與地方程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，讓居民得以享有自身應有的權益，同時落實公共設施建設。

地政局指出，龍星市地重劃區未來將以全齡友善為核心理念，除了設置兒童遊樂設施，同時將於區內種植油桐花與茶樹，結合龍潭茶葉文化推動教育體驗，打造兼具生態與文化特色的休憩場域；未來地政局將持續推動全市約40多件潛力案，讓更多公保地轉化為具公共效益的空間，促進地方發展並造福居民。