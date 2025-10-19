獵戶座流星雨來了！ 桃市今推「馬崙砲台即時影像」追星不漏接

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市觀旅局今將推出大古山即時影像，民眾可透過直播欣賞桃園海邊落日、機場跑道夜景。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局今將推出大古山即時影像，民眾可透過直播欣賞桃園海邊落日、機場跑道夜景。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市觀旅局的「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道日前靠著全市觀光景點的直播鏡頭，成功摘下YouTube白銀創作者獎。觀旅局宣布，今將再推出上巴陵馬崙砲台及大古山的即時影像，其中，上巴陵馬崙砲台即時影像位於桃園市復興區海拔1314公尺，民眾透過鏡頭，就有機會在家中欣賞即將在21日登場的獵戶座流星雨。

「遊桃園 Taoyuan Travel」YT頻道目前累積觀看次數已突破5711萬，其中最熱門即時影像包含桃園國際機場、桃園國際機場凱悅酒店、石門水庫及大溪老街等。

觀旅局長陳靜芳表示，繼中秋節前夕開放阿姆坪即時影像後，市府風景區管理處今將推出上巴陵馬崙砲台及大古山即時影像；其中，上巴陵馬崙砲台即時影像能眺望壯麗山巒與雲海，在天氣晴朗的夜晚也能仰望滿天星河；大古山即時影像則設於緊鄰機場航道的蘆竹區大古山，民眾可透過直播欣賞桃園海邊落日、機場跑道夜景，隨著2支新鏡頭的加入，全市重要觀光景點將有超過20處即時影像。

觀旅局表示，根據台北市立天文科學教育館天文資訊，今年獵戶座流星雨將於10月21日迎來極大期，預估天頂每小時流星數約為20，實際可觀測到的流星約每小時12顆，民眾有機會看到明亮、帶尾痕的火流星劃破夜空。

此外，C/2025 A6（萊蒙彗星） 也將於21日通過近地點，預估視星等可達4至7.5等，為天文愛好者不可錯過的觀測亮點；馬崙砲台即時影像將整合日期、氣溫、降雨機率、月出月沒時間、星座圖與流星雨資訊等資訊，並搭配AI技術自動判讀流星，讓民眾即使不在現場，也能沉浸式體驗「科技觀星」樂趣。

桃園市觀旅局今將推出上巴陵馬崙砲台及大古山的即時影像，其中，上巴陵馬崙砲台即時影像位於桃園市復興區海拔1314公尺，民眾透過鏡頭，就有機會在家中欣賞即將在21日登場的獵戶座流星雨。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局今將推出上巴陵馬崙砲台及大古山的即時影像，其中，上巴陵馬崙砲台即時影像位於桃園市復興區海拔1314公尺，民眾透過鏡頭，就有機會在家中欣賞即將在21日登場的獵戶座流星雨。圖／桃園市觀旅局提供

