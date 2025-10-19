快訊

金價暴衝不只靠全球央行買盤 揭密背後「動能交易者」

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

聽新聞
0:00 / 0:00

結合航空城！桃園蘆竹誠聖段800戶社宅決標 2027年動工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市「蘆竹區誠聖段社宅」專案管理和規畫案在近期決標，預計提供近800戶社宅。圖／桃園市住宅處提供
桃園市「蘆竹區誠聖段社宅」專案管理和規畫案在近期決標，預計提供近800戶社宅。圖／桃園市住宅處提供

桃園市人口增長快速，市府持續推動社會住宅，其中「蘆竹區誠聖段社宅」專案管理和規畫案在近期決標，預計提供近800戶社宅。住宅處長陳智仁表示，此案是結合航空城發展的指標案，預計2027年動工，未來蘆竹區社宅總量將達1987戶，盼透過社宅整合居住、社福與商業機能。

住宅處表示，誠聖段社宅是市府在蘆竹推動的重點案場，位於桃園國際機場園區特定區計畫範圍內，距離機場捷運A11坑口站僅600公尺，交通便捷，基地面積約2公頃；此案規畫約790戶社宅，其中包含一房型規畫占一半的戶數，提供給青年族群，另二、三房型配為30%及20%，以滿足家庭與多元族群需求。

住宅處表示，誠聖段社宅除一般住宅空間，也納入公共托育中心、身心障礙者社區居住據點等社會福利設施，以支持附近社區的公共服務，另也規畫約900坪的商業空間，提升周邊航空城生活圈服務水準；全案也採通用化設計、導入BIM技術，並取得鑽石級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1+等多項標章，提升生活品質與機能。

住宅處表示，目前全市已完工14處社宅、另16處啟動規畫中，明年前還會再啟動8處社宅，朝2030年提供1萬戶以上社宅的目標前進。

社宅 機場捷運 綠建築

延伸閱讀

「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

北市「162服務」每件維修2.4萬…議員轟：幫社宅廠商擦屁股？

蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治

賴清德選前承諾再增加13萬戶社宅 時力：至今未核定一戶

相關新聞

桃園藝文場館赤字多 民代籲檢討

桃園市立兒童美術館去年4月開幕，首月創7萬人次參觀紀錄，但9月收費後人數明顯下滑，民代憂興建中的美術館步後塵，其他藝文場...

獵戶座流星雨來了！ 桃市今推「馬崙砲台即時影像」追星不漏接

桃園市觀旅局的「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道日前靠著全市觀光景點的直播鏡頭，成功摘下YouT...

結合航空城！桃園蘆竹誠聖段800戶社宅決標 2027年動工

桃園市人口增長快速，市府持續推動社會住宅，其中「蘆竹區誠聖段社宅」專案管理和規畫案在近期決標，預計提供近800戶社宅。住...

焚化再生粒料去化8鄉鎮市掛零 鍾東錦：若不 配合拒燒垃圾

苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配28個公家單位使用在工程去化，但縣府環保局統計至9月僅約2成，其中8個鄉鎮...

竹市左岸頭前溪畔共6.5公里沒公廁 市府：部分生態保留區不建議增設

新竹市左岸頭前溪畔有棒球場、公園等水岸設施，是民眾假日運動好去處，但市議員蕭志潔指出，她接獲民眾反映，該處自武陵路往南寮...

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

北部最受矚目的宗教盛事—「桃園護國宮太子忠孝文化季」，於10月18日至22日熱鬧登場！今年適逢桃園護國宮建廟48週年、夜巡復辦第12年，以「神的步行者」為主題，號召信眾共同走出信仰的腳步。五夜暗訪的太

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。