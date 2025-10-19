結合航空城！桃園蘆竹誠聖段800戶社宅決標 2027年動工

桃園市人口增長快速，市府持續推動社會住宅，其中「蘆竹區誠聖段社宅」專案管理和規畫案在近期決標，預計提供近800戶社宅。住宅處長陳智仁表示，此案是結合航空城發展的指標案，預計2027年動工，未來蘆竹區社宅總量將達1987戶，盼透過社宅整合居住、社福與商業機能。

住宅處表示，誠聖段社宅是市府在蘆竹推動的重點案場，位於桃園國際機場園區特定區計畫範圍內，距離機場捷運A11坑口站僅600公尺，交通便捷，基地面積約2公頃；此案規畫約790戶社宅，其中包含一房型規畫占一半的戶數，提供給青年族群，另二、三房型配為30%及20%，以滿足家庭與多元族群需求。

住宅處表示，誠聖段社宅除一般住宅空間，也納入公共托育中心、身心障礙者社區居住據點等社會福利設施，以支持附近社區的公共服務，另也規畫約900坪的商業空間，提升周邊航空城生活圈服務水準；全案也採通用化設計、導入BIM技術，並取得鑽石級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1+等多項標章，提升生活品質與機能。

住宅處表示，目前全市已完工14處社宅、另16處啟動規畫中，明年前還會再啟動8處社宅，朝2030年提供1萬戶以上社宅的目標前進。