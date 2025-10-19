焚化再生粒料去化8鄉鎮市掛零 鍾東錦：若不 配合拒燒垃圾

苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配28個公家單位使用在工程去化，但縣府環保局統計至9月僅約2成，其中8個鄉鎮市掛零，縣長鍾東錦認為「使用者付費」，若不配合將拒燒垃圾。

環保局公布至9月焚化再生粒料使用情形，28個公家單位共使用3902.66公噸，僅占分配量2萬25公噸的19.5%，去化效率不彰，其中，竹南鎮、頭份市、南庄鄉、公館鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、三義鄉、西湖鄉零使用量，原因包括清運車太大，無法運送至掩埋場，沒有工程可使用，甚至聯繫不到承辦人的狀況。

不過，也有使用超過分配量的單位，縣府交通工務處分配數1071公噸，用在頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程1309.71噸，苗栗市公所分配數325公噸，用在掩埋場覆土477.28公噸。

環保局指出，垃圾焚化後底渣2023年初一度爆發無處可去的危機，底渣經由再利用處理機構處理，經熟化、穩定化及水洗等程序，產製再生粒料，縣府訂定自治條例2023年12月上路，規定控制性低強度回填材料，每一立方公尺至少使用800公斤再生粒料；此外，級配粒料基層、級配粒料底層、低密度再生透水混凝土及基地填築，每一立方公尺至少使用合於工程規範所定比例再生粒料。

再生粒料配合去化，自治條例並沒有強制規定，僅於今年4月推動小組會議結論，分配單位未依期程，由環保局加強查核工程，及垃圾進廠管控，鍾東錦認為鄉鎮市公所送燒垃圾，產生底渣、再生粒料，使用者付費原則，有義務去化一定比例再生粒料，適用的工程必須於契約載明，環保局要傳達並宣示，如果公所不配合將拒燒垃圾。