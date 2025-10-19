快訊

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

2026安卓機更威！外媒曝6大升級重點：超強新晶片、電池容量更大

焚化再生粒料去化8鄉鎮市掛零 鍾東錦：若不 配合拒燒垃圾

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，縣長鍾東錦認為鄉鎮市公所若不配合去化，將拒燒垃圾。本報資料照片
苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，縣長鍾東錦認為鄉鎮市公所若不配合去化，將拒燒垃圾。本報資料照片

苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配28個公家單位使用在工程去化，但縣府環保局統計至9月僅約2成，其中8個鄉鎮市掛零，縣長鍾東錦認為「使用者付費」，若不配合將拒燒垃圾。

環保局公布至9月焚化再生粒料使用情形，28個公家單位共使用3902.66公噸，僅占分配量2萬25公噸的19.5%，去化效率不彰，其中，竹南鎮、頭份市、南庄鄉、公館鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、三義鄉、西湖鄉零使用量，原因包括清運車太大，無法運送至掩埋場，沒有工程可使用，甚至聯繫不到承辦人的狀況。

不過，也有使用超過分配量的單位，縣府交通工務處分配數1071公噸，用在頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程1309.71噸，苗栗市公所分配數325公噸，用在掩埋場覆土477.28公噸。

環保局指出，垃圾焚化後底渣2023年初一度爆發無處可去的危機，底渣經由再利用處理機構處理，經熟化、穩定化及水洗等程序，產製再生粒料，縣府訂定自治條例2023年12月上路，規定控制性低強度回填材料，每一立方公尺至少使用800公斤再生粒料；此外，級配粒料基層、級配粒料底層、低密度再生透水混凝土及基地填築，每一立方公尺至少使用合於工程規範所定比例再生粒料。

再生粒料配合去化，自治條例並沒有強制規定，僅於今年4月推動小組會議結論，分配單位未依期程，由環保局加強查核工程，及垃圾進廠管控，鍾東錦認為鄉鎮市公所送燒垃圾，產生底渣、再生粒料，使用者付費原則，有義務去化一定比例再生粒料，適用的工程必須於契約載明，環保局要傳達並宣示，如果公所不配合將拒燒垃圾。

環保局 鍾東錦

延伸閱讀

國民黨主席改選 苗栗縣長鍾東錦：不論誰當選都是責任的開始

苗栗工程師年薪78萬全台第二 苗縣府：專業深度帶動高薪結構

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

苗栗唯一百歲人瑞夫妻　阿婆恰巧與縣長母同名

相關新聞

桃園藝文場館赤字多 民代籲檢討

桃園市立兒童美術館去年4月開幕，首月創7萬人次參觀紀錄，但9月收費後人數明顯下滑，民代憂興建中的美術館步後塵，其他藝文場...

焚化再生粒料去化8鄉鎮市掛零 鍾東錦：若不 配合拒燒垃圾

苗栗縣垃圾焚化廠每年產生約2萬噸再生粒料，分配28個公家單位使用在工程去化，但縣府環保局統計至9月僅約2成，其中8個鄉鎮...

竹市左岸頭前溪畔共6.5公里沒公廁 市府：部分生態保留區不建議增設

新竹市左岸頭前溪畔有棒球場、公園等水岸設施，是民眾假日運動好去處，但市議員蕭志潔指出，她接獲民眾反映，該處自武陵路往南寮...

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

北部最受矚目的宗教盛事—「桃園護國宮太子忠孝文化季」，於10月18日至22日熱鬧登場！今年適逢桃園護國宮建廟48週年、夜巡復辦第12年，以「神的步行者」為主題，號召信眾共同走出信仰的腳步。五夜暗訪的太

桃園大美館進度落後 暫定後年啟用

桃園近年大興土木新設修繕藝文場館，位於中壢青埔的市立美術館備受矚目，但由於新冠疫情攪局、缺工缺料又傳工安意外，完成期程一...

苗栗六合運動場綠能 11月動工

苗栗縣政府推動能源轉型與淨零政策，將與中租迪和公司合作，在六合綜合運動場架設棚架型太陽能光電系統，預計覆蓋面積近2公頃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。