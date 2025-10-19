竹市左岸頭前溪畔共6.5公里沒公廁 市府：部分生態保留區不建議增設

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市左岸頭前溪畔有棒球場、公園等水岸設施，是民眾假日運動好去處，但市議員蕭志潔指出，她接獲民眾反映，該處自武陵路往南寮方向約有6.5公里，卻未設置半間公廁，導致運動民眾十分不便，建議可於「溪埔子人工濕地公園」範圍內設置廁所；市府回應，左岸沿線已有6處廁所，「溪埔子人工濕地公園」屬生態保留區，暫不建議增設。

對此，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，已會同議員及相關單位實地會勘，評估適合設置公廁的地點，當日議員建議設於「溪埔子人工溼地公園」範圍內，經確認該區屬環保局維護管理，將由環保局依權責評估可行性。

環保局表示，目前新竹左岸沿線已設置六處景觀廁所，分布於主要人為活動集中區段，可滿足多數民眾休憩需求；溪埔子人工溼地屬於生態緩衝區及生態保留區，為維護棲地完整及生態平衡，暫不建議於該區增設公共設施。市府將持續檢視左岸整體服務設施配置，視民眾使用情形與環境承載量，在兼顧便利與生態保育的前提下，逐步完善公共設施規畫。

蕭志潔指出，新竹左岸景觀廁所自2020年起已陸續改造20座，位於壘球場、溪埔子人工溼地、柯子湖人工溼地、頭前溪橋下大廣場、櫻花大道區域等5處，可由左岸舊社、左岸前溪、左岸水源、左岸千甲等入口進入。

但她接獲民眾反應，指左岸從武陵路往南寮方向約有6.5公里沒有設置公廁，非常不方便，為此，她也在議會提案，要求新竹左岸於武陵路往南寮漁港方向增設公廁，日前與市府工務處公管中心人員前往舊社大橋至舊港大橋區段會勘，尋覓適合設置的地點，初步已達共識。

此外，蕭志潔說，她也要求環保局於該區段增設休憩座椅，提供民眾駐停休息，後續相關增建事宜，會持續追蹤辦理進度，期待能為新竹市民爭取更多便民設施。

新竹市左岸頭前溪畔有棒球場、公園等水岸設施，但市議員蕭志潔指出，她接獲民眾反映，該處自武陵路往南寮方向約有6.5公里，卻未設置半間公廁，導致運動民眾十分不便。記者王駿杰／翻攝自蕭志潔臉書
新竹市左岸頭前溪畔有棒球場、公園等水岸設施，但市議員蕭志潔指出，她接獲民眾反映，該處自武陵路往南寮方向約有6.5公里，卻未設置半間公廁，導致運動民眾十分不便。記者王駿杰／翻攝自蕭志潔臉書

