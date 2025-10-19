桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

北台灣最大太子廟，桃園護國宮太子忠孝文化季起跑。 圖／桃園護國宮 提供

北部最受矚目的宗教盛事—「桃園護國宮太子忠孝文化季」，於10月18日至22日熱鬧登場！今年適逢桃園護國宮建廟48週年、夜巡復辦第12年，以「神的步行者」為主題，號召信眾共同走出信仰的腳步。五夜暗訪的太子爺，將夜巡桃園各區進行路祭祈安，庇佑地方平安，也讓民眾在夜色香路中感受信仰的溫度。

年輕爐主領航 展現信仰新世代力量

今年最吸睛的亮點之一，莫過於年僅25歲的值東正爐主陳冠樺。他從高中起便跟著媽媽在桃園護國宮擔任志工服務，原本對信仰了解不多，後來在阿嬤的教導下，漸漸體會到太子爺與媽祖信仰的意義。

擔任值東正爐主的這一年來，最大改變是磨練了自己的脾氣，保持忠孝節義，並獲得太子爺庇佑，一路上幫他擋了很多不好的事。

最肖年的爐主陳冠樺。 圖／桃園護國宮 提供

太子顯靈救命 母愛見證信仰奇蹟

夜巡活動前夕，一段感人故事再度被信眾傳頌。中壢的胡小姐多年虔誠侍奉太子爺，幾年前她年僅一歲半的女兒因心臟瓣膜遭超級細菌感命危，她跪在太子爺前祈求，太子爺卻說：「這個沒救了。」但胡小姐仍堅定回答：「我還是想救她。」

太子爺開出符令加持後，奇蹟發生。醫護主動協助轉院，社群貼文短時間吸引超過四十萬人集氣，女兒最終奇蹟康復。「太子爺和眾神救了我們一家！」今年她也決定要擔任夜巡志工，追隨太子爺，感謝祂的恩情。

唯一夜巡暗訪太子爺 守護桃園五夜平安

自民國66年建廟以來，桃園護國宮的太子爺五夜暗訪遶境，一直是北台灣信仰圈最具特色的活動。也是全台唯一夜間暗訪的太子爺遶境，象徵太子巡視人間、化解怨氣、庇佑眾生，為地方帶來安寧與祥和。

桃園護國宮主任秘書林慧慧表示：「太子夜巡不只是宗教儀式，更是一種凝聚人心的力量。五天五夜中，許多志工白天上班、晚上出巡，從不喊累，只因相信太子爺會庇佑大家。」

她也誠摯邀請民眾：「來廟裡走走、拜拜，你會感受到這裡的溫度與信仰的真心。」

桃園護國宮主任秘書林慧慧。 圖／桃園護國宮 提供

信仰與親子共樂 太子聖誕嘉年華登場

今年桃園護國宮更首度舉辦「太子聖誕嘉年華」，結合信仰與親子互動，推出「海上冒險」、「天空之城旋轉飛機」、「瘋狂摩托車」三大主題遊樂設施，打造寓教於樂的文化體驗。

三太子向來被視為小朋友的守護神，活動現場更設有市集、美食與祈福體驗，讓全家人一同祈福、同樂。10月22日回宮當天，將邀請YOYO家族帶領小朋友現場互動，並施放煙火秀，為夜巡畫下最熱鬧、繽紛的句點。

現場美食市集及親子遊樂設施。 圖／何敏惠 提供

香路ESG行動 讓信仰更環保、更永續

桃園護國宮今年推動「香路ESG」，號召志工在遶境期間自發性清掃路面，並倡導低碳行走、無煙環境、減光污染等理念，讓信仰文化與永續發展並行。

林慧慧指出：「廟宇文化不只是宗教，更是生活的一部分。我們希望用創新方式讓年輕人重新親近宮廟，同時守護環境，傳承文化永續。」

志工在遶境期間自發性清掃路面。 圖／桃園護國宮 提供

音樂傳信仰能量 太子文化跨界新聲

桃園護國宮更邀請宗教音樂人跨界演出，以音樂傳遞信仰能量：

• 柯大堡（《寶島神很大》主持人）原唱〈中壇元帥〉，展現宮廟文化新聲。

• 酩幃老師（〈你是我的眼〉製作人）創作主題曲〈中壇出軍〉。

• 黃子宇則以電音版〈中壇出軍〉詮釋太子爺的熱血精神。

信仰的步伐 走出屬於每個人的故事

五夜遶境將橫跨桃園多區，邀請民眾以徒步隨香方式共襄盛舉，親身體驗「神的步行者」精神，在每一步祈福的腳印中，找回心靈的安定與平靜。

這場融合傳統、創新與溫度的信仰盛事，不僅是地方文化的展現，更是跨越世代的共同記憶。

10月18日至22日桃園護國宮誠摯邀請全台民眾，一起點一炷香、走一段路，在香火與人情之間，感受信仰的奇蹟與溫暖。