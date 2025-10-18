桃園天成醫院攜手楊梅故事園區 打造友善長者銀色市集

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊梅故事園區館慶有多個健康諮詢攤位。圖／天成醫院提供
桃園市天成醫院深耕在地，秉持「為您健康把關，做社區好鄰居」的理念，推動失智友善與健康促進，今天與楊梅故事園區館慶合作，推出「友善長者」為主題的銀色市集，把專業醫療服務融入在地文化，讓長者不只是活動的參與者，更能化身為導覽員、草編手作達人與銀色接待大使，展現自信與社區活力。

文化局長邱正生參加活動表示，楊梅故事園區在營運團隊努力下，連結在地的楊梅國中、楊梅國小、天成醫院、地方耆老，讓楊梅故事園區成為楊梅人的文化客廳，預計兩年後楊梅警分局旁的警察宿舍群整修後，將與此楊梅故事館形成完整的文化園區，未來也將規畫展出在地珍貴的歷史與文化資產，讓更多民眾認識楊梅的文化底蘊與故事脈絡。

天成醫院部長馮輝賢表示，透過這次合作，天成讓醫療走進社區，進入人群，結合文化、健康與關懷，在社區中創造溫暖共融的生活場景；這不僅是一場活動，更是對在地居民的承諾，攜手為在地居民營造更健康、更有愛、更友善的社區生活環境。

楊梅故事園區今年館慶特別注入健康元素，設置多項健康互動攤位，包括菸檳防治、防暴宣導與友善組織，包括金色年代長照附設天成綜合長照機構，和全齡樂遊健康促進發展協會在現場設置認知趣味遊戲區等，讓民眾透過闖關互動寓教於樂，學習健康知識、提升對失智友善的識能。

楊梅故事園區館慶安排多個節目。圖／天成醫院提供
