聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗六合運動場綠能 11月動工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府計畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，預計11月開工，拚明年3月完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府計畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，預計11月開工，拚明年3月完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府推動能源轉型與淨零政策，將與中租迪和公司合作，在六合綜合運動場架設棚架型太陽能光電系統，預計覆蓋面積近2公頃，未來民眾運動不用再擔心日曬雨淋，運動場每年還能生產近250萬度電，預計11月動工，拚明年3月完工。

縣府工商發展處表示，六合綜合運動場太陽光電系統總裝置容量約2000千瓦，棚架範圍包括溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場，每年發電量相當於694戶家庭全年用電量，還能減少1234公噸碳排放量。

縣府與業者近日到地方開說明會，鄰里居民表示支持，但也擔心光電板反光與破損汙染，要求官員與廠商保證設施不影響環境。

中租公司說明，案場規畫裝設防眩光的太陽能模組，升壓設備站將採用鐵網隔離並安裝隔音設施，避免噪音影響鄰近住戶。

工商發展處長詹彩蘋則強調，逐一落實建議事項，讓六合運動場光電案不僅能創造穩定綠電收益，也將成為在地學校推動能源教育的重要教材，實現「運動共融、教育共學、環境共榮」的永續目標。

詹彩蘋也說，工程原訂明年6月完工，但地方民代希望提早，避免頭份每年重大慶典「四月八」無場地可用。本案光電場用地面積1.9996公頃，不需送中央審核，有助於加快相關申請作業及流程，預計趕在3月底完工。

苗栗縣 運動 光電

延伸閱讀

全面覆蓋！苗栗頭份六合運動場太陽光電工程啟動 明年3月底完工

彰議員涉護航光電索賄497萬 遭限制出境...抗告駁回確定

創世界紀錄！上海復旦大學研發太陽能電池轉換效率

大陸光電產能調控 要動了

相關新聞

桃園藝文場館赤字多 民代籲檢討

桃園市立兒童美術館去年4月開幕，首月創7萬人次參觀紀錄，但9月收費後人數明顯下滑，民代憂興建中的美術館步後塵，其他藝文場...

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

北部最受矚目的宗教盛事—「桃園護國宮太子忠孝文化季」，於10月18日至22日熱鬧登場！今年適逢桃園護國宮建廟48週年、夜巡復辦第12年，以「神的步行者」為主題，號召信眾共同走出信仰的腳步。五夜暗訪的太

桃園大美館進度落後 暫定後年啟用

桃園近年大興土木新設修繕藝文場館，位於中壢青埔的市立美術館備受矚目，但由於新冠疫情攪局、缺工缺料又傳工安意外，完成期程一...

苗栗六合運動場綠能 11月動工

苗栗縣政府推動能源轉型與淨零政策，將與中租迪和公司合作，在六合綜合運動場架設棚架型太陽能光電系統，預計覆蓋面積近2公頃，...

竹市北門市場9600萬重建 今天啟用提升市場功能

新竹市北門公有零售市場，歷經重建與轉型後，今天啟用，此次重建不僅改善老舊設施，更以「Re:Open」為核心精神，打造全國...

桃園大龍門鱻漫遊嘉年華登場 姆明一族、22家餐廳助陣

桃園市大龍門鱻漫遊嘉年華今日於石門大草坪登場，現場逾4000人熱情響應，芬蘭知名IP「姆明一族（MOOMIN）」首次現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。