苗栗六合運動場綠能 11月動工

苗栗縣政府推動能源轉型與淨零政策，將與中租迪和公司合作，在六合綜合運動場架設棚架型太陽能光電系統，預計覆蓋面積近2公頃，未來民眾運動不用再擔心日曬雨淋，運動場每年還能生產近250萬度電，預計11月動工，拚明年3月完工。

縣府工商發展處表示，六合綜合運動場太陽光電系統總裝置容量約2000千瓦，棚架範圍包括溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場，每年發電量相當於694戶家庭全年用電量，還能減少1234公噸碳排放量。

縣府與業者近日到地方開說明會，鄰里居民表示支持，但也擔心光電板反光與破損汙染，要求官員與廠商保證設施不影響環境。

中租公司說明，案場規畫裝設防眩光的太陽能模組，升壓設備站將採用鐵網隔離並安裝隔音設施，避免噪音影響鄰近住戶。

工商發展處長詹彩蘋則強調，逐一落實建議事項，讓六合運動場光電案不僅能創造穩定綠電收益，也將成為在地學校推動能源教育的重要教材，實現「運動共融、教育共學、環境共榮」的永續目標。

詹彩蘋也說，工程原訂明年6月完工，但地方民代希望提早，避免頭份每年重大慶典「四月八」無場地可用。本案光電場用地面積1.9996公頃，不需送中央審核，有助於加快相關申請作業及流程，預計趕在3月底完工。