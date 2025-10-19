聽新聞
0:00 / 0:00

桃園大美館進度落後 暫定後年啟用

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園近年大興土木新設修繕藝文場館，位於中壢青埔的市立美術館備受矚目，但由於新冠疫情攪局、缺工缺料又傳工安意外，完成期程一延再延，藍綠民代都關心進度；文化局表示，美術館目前整體進度達73.1%，比預期落後2%左右，暫定後年啟用。

桃園市立美術館與兒美館均出自日本知名建築師山本理顯手筆，設計以「山丘」為概念，斜屋頂融入地景，但兩棟建物隔著馬路相呼應又像一本展開的書，地方都盼場館成為桃園新地標，帶動地方繁榮發展；然而，兒美館去年4月風光啟用，俗稱「大美館」的市立美術館完工期程卻一波三折。

桃園市立美術館最初工程經費37.5億元，2020年動工，原訂去年６月完工，但遇新冠肺炎疫情攪局，先因原物料上漲、缺工等問題減項發包，後為爭取經費與招商耽誤期程，加上去年8月工人墜落意外被職安署勒令停工半年，時間一延再延。

國民黨桃園市議員林政賢表示，美術館蓋了快5年，比預期落後很多，市府應設法把落後的進度趕回來；民進黨議員黃崇真也關心美術館何時能實際營運，期待美術館與兒美館的完全體帶動地方發展。

文化局表示，市立美術館截至10月15日工程整體進度為73.1%，比原訂進度落後2.86%，已加緊趕工，內部空間也進行先期規畫設計，盼盡量縮短期程。由於整體工程預估明年下半年才能完成，後續驗收還需6到9個月時間，所以最快後年啟用。

桃園 美術館 文化局

延伸閱讀

桃園大龍門鱻漫遊嘉年華登場 姆明一族、22家餐廳助陣

桃園藝文場館收支落差大 民代促市府盡量縮小差距

全面覆蓋！苗栗頭份六合運動場太陽光電工程啟動 明年3月底完工

為綠拚2026收復桃園有信心獲黨徵召？ 王義川話中有玄機

相關新聞

桃園藝文場館赤字多 民代籲檢討

桃園市立兒童美術館去年4月開幕，首月創7萬人次參觀紀錄，但9月收費後人數明顯下滑，民代憂興建中的美術館步後塵，其他藝文場...

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

北部最受矚目的宗教盛事—「桃園護國宮太子忠孝文化季」，於10月18日至22日熱鬧登場！今年適逢桃園護國宮建廟48週年、夜巡復辦第12年，以「神的步行者」為主題，號召信眾共同走出信仰的腳步。五夜暗訪的太

桃園大美館進度落後 暫定後年啟用

桃園近年大興土木新設修繕藝文場館，位於中壢青埔的市立美術館備受矚目，但由於新冠疫情攪局、缺工缺料又傳工安意外，完成期程一...

苗栗六合運動場綠能 11月動工

苗栗縣政府推動能源轉型與淨零政策，將與中租迪和公司合作，在六合綜合運動場架設棚架型太陽能光電系統，預計覆蓋面積近2公頃，...

竹市北門市場9600萬重建 今天啟用提升市場功能

新竹市北門公有零售市場，歷經重建與轉型後，今天啟用，此次重建不僅改善老舊設施，更以「Re:Open」為核心精神，打造全國...

桃園大龍門鱻漫遊嘉年華登場 姆明一族、22家餐廳助陣

桃園市大龍門鱻漫遊嘉年華今日於石門大草坪登場，現場逾4000人熱情響應，芬蘭知名IP「姆明一族（MOOMIN）」首次現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。