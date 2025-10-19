桃園大美館進度落後 暫定後年啟用

桃園近年大興土木新設修繕藝文場館，位於中壢青埔的市立美術館備受矚目，但由於新冠疫情攪局、缺工缺料又傳工安意外，完成期程一延再延，藍綠民代都關心進度；文化局表示，美術館目前整體進度達73.1%，比預期落後2%左右，暫定後年啟用。

桃園市立美術館與兒美館均出自日本知名建築師山本理顯手筆，設計以「山丘」為概念，斜屋頂融入地景，但兩棟建物隔著馬路相呼應又像一本展開的書，地方都盼場館成為桃園新地標，帶動地方繁榮發展；然而，兒美館去年4月風光啟用，俗稱「大美館」的市立美術館完工期程卻一波三折。

桃園市立美術館最初工程經費37.5億元，2020年動工，原訂去年６月完工，但遇新冠肺炎疫情攪局，先因原物料上漲、缺工等問題減項發包，後為爭取經費與招商耽誤期程，加上去年8月工人墜落意外被職安署勒令停工半年，時間一延再延。

國民黨桃園市議員林政賢表示，美術館蓋了快5年，比預期落後很多，市府應設法把落後的進度趕回來；民進黨議員黃崇真也關心美術館何時能實際營運，期待美術館與兒美館的完全體帶動地方發展。

文化局表示，市立美術館截至10月15日工程整體進度為73.1%，比原訂進度落後2.86%，已加緊趕工，內部空間也進行先期規畫設計，盼盡量縮短期程。由於整體工程預估明年下半年才能完成，後續驗收還需6到9個月時間，所以最快後年啟用。