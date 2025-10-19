桃園藝文場館赤字多 民代籲檢討

桃園市立兒童美術館去年4月開幕，首月創7萬人次參觀紀錄，但9月收費後人數明顯下滑，民代憂興建中的美術館步後塵，其他藝文場館營運赤字嚴重，籲市府重視收支平衡；台中斥資32億元打造「綠美圖」，藍綠民代關切沒有「鎮館之寶」恐失色，促中市府找名家站台。

桃園兒美館開幕初期人潮絡繹不絕，假日甚至需排隊1.5小時才能入場，一度造成周邊交通壅塞。然而，9月起實施收費後，參觀人數迅速減半，從原本每月4、5萬人次降至不足2萬，甚至有的未破萬。

桃園市議員錢龍指出，文化局近期公布的兒美館人數統計資料前後不符，質疑數據不透明。他強調，若要穩定經營並提升能見度，「準確數據是基礎」。議員林政賢說，客家局轄下7大藝文場館中，僅客家茶文化館去年有盈餘，其餘均為赤字，鍾肇政文學生活園區收入甚至僅1千元。

議員于北辰表示，藝文場館雖非營利單位，但仍應設法吸引更多民眾參與，以求收支平衡；議員張碩芳建議，市府可嘗試多角化經營，例如規畫二手市集或販售在地農特產，讓藝文空間與生活經濟結合，也能活化使用率。

桃園市政府回應，兒美館目前每月進館人數已趨穩定，未來與即將落成的市立美術館可望發揮「加乘效應」，吸引人潮回流；其他場館也藉活動與產業鏈結提升人氣，將持續精進營運。客家局指出，已強化場館品牌形象，預估今年收支短差可縮減2成。

台中市政府投入32億元打造的「綠美圖」，是全台首座結合圖書館與美術館的綜合場館，由日本建築師妹島和世、西澤立衛（SANAA事務所）與劉培森建築師事務所聯手設計，預定12月13日正式啟用。

不過，藍綠議員均憂心若缺乏代表性館藏或知名策展，恐難長期吸引人潮。市長盧秀燕回應，綠美圖本身就是藝術品，館內首展將同時展出本土藝術家與現代百大藝術家的作品。文化局長陳佳君補充，目前正積極洽談國際藝術作品展出，未來將有跨國合作。

市府表示，為提前凝聚話題，10月31日至11月2日舉辦兩梯次「夜宿綠美圖」試營運活動，開幕後將持續以文化、建築與教育三軸並行推動，打造中部藝文新地標。