竹市北門市場9600萬重建 今天啟用提升市場功能

新竹市北門公有零售市場，歷經重建與轉型後，今天啟用，此次重建不僅改善老舊設施，更以「Re:Open」為核心精神，打造全國第一座融合節能與公益永續的公辦民營市場，展現傳統市場在新時代的永續價值。

今天開幕典禮中特別邀請高齡92歲老攤商阿輝伯出席，分享市場往日故事，象徵世代傳承與歷史延續，為活動注入濃厚人情味。

代理市長邱臣遠表示，位於仁德街的北門市場，是居民日常採買的重要據點，更承載街坊鄰里的共同記憶。此次重建工程總經費約9600萬元，分為「拆除重建」及「室內裝修」兩階段辦理，新建建物共2層樓，導入耐震結構、消防安全及無障礙設施設計，大幅提升使用安全與整體環境品質。

此次重建最大的特色，在於市場功能的轉型與提升。北門市場不僅是買賣場所，更是結合文化傳承與社會公益的新型態公共空間。新竹市政府以「永續經營、社會共好」為核心理念，導入節能設施與環保建材，打造明亮、潔淨、低碳的購物環境，同時保留傳統市場的人情溫度與在地文化。

產發處強調，北門市場的重生是城市更新的縮影，結合文化再生與ESG實踐，成為竹市永續發展的重要示範案例。市場空間規畫除設有生鮮、熟食、文創及公益攤位等多元配置外，亦導入節能空調、智慧照明與雨水回收系統，落實低碳綠建築理念。

未來，北門市場除持續提供便利採買功能外，也將成為文化交流平台與公益推動基地，推廣低碳生活、社會共融與治理透明。產發處表示，北門市場的啟用，不僅是硬體翻新的成果，更是一場文化再生與公共價值的重啟。