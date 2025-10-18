桃園大龍門鱻漫遊嘉年華登場 姆明一族、22家餐廳助陣

桃園市大龍門鱻漫遊嘉年華今日於石門大草坪登場，現場逾4000人熱情響應，芬蘭知名IP「姆明一族（MOOMIN）」首次現身桃園，與大小朋友親切互動；健身教練潘若迪帶跳「Funky Dance」暖身操，結合健走體驗、親子互動與在地美食，打造桃園秋日觀光盛典。

副市長王明鉅主持活動開幕，並說明大龍門觀光廊帶橫跨大溪、石門與龍潭三大觀光重鎮，是桃園最具代表性的觀光區域。今年活動以「鱻、漫、遊」為3大主題，「鱻」代表在地美食，「漫」象徵動漫療癒，「遊」則串聯自然古道健行，希望讓市民與遊客感受桃園獨有的山水風光與人文魅力。

觀旅局說明，大龍門鱻漫遊攜手北歐超人氣IP「姆明一族」，現場設置4公尺高的姆明大型氣偶，還打造五大角色主題打卡點，吸引許多親子家庭駐足合影。活動規畫三條結合「樟之細路」經典風景的健行路線，還推出限量聯紀念品「姆明漁夫帽」，參與者依路線配戴五款不同顏色帽子出發，沿途形成繽紛的健行畫面，成為大龍門亮眼的秋日風景。

活動另一亮點是與在地業者聯手推出的「大龍門秋食三寶活魚鍋物」，將石門活魚、大溪豆腐、龍潭三坑茭白筍三大秋食特色結合成季節限定鍋物，展現桃園好山好水孕育的鮮味。總計有10家在地活魚餐廳參與，包括石園、心蘭、十一份、金園、祥和園、王朝、賓帥、六福亭、綠野鄉村、金蘭等活魚餐廳，業者各自推出拿手風味，讓遊客品嘗不同的「大龍門秋食三寶活魚鍋物」特色口味，體驗道地的秋季饗宴。

觀旅局說明，今年「鱻漫遊」除健走與美食體驗，現場還設有文化市集、音樂展演與萌寵遊具區，讓大小朋友都能盡情同樂；活動期間更推出多場抽獎，包括22家在地活魚餐廳合作推出450元活魚饗食券，及與在地陶藝家「陶喜滿緣」聯名推出的限量活魚醬油碟。活動詳情與合作餐廳資訊，請至「2025大龍門鱻漫遊」官網查詢。