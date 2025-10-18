快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣集團結婚36對新人互許終身 新人禮為2萬元遠百提貨券

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科夫妻擔任證婚人，新竹縣議長張鎮榮夫妻擔任主婚人、副議長王炳漢夫妻作為介紹人，見證宣讀結婚證書、用印、交換信物等各項儀式。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科夫妻擔任證婚人，新竹縣議長張鎮榮夫妻擔任主婚人、副議長王炳漢夫妻作為介紹人，見證宣讀結婚證書、用印、交換信物等各項儀式。記者郭政芬／攝影

114年度新竹集團結婚以「牽手竹縣、浪漫一生」為主軸，今天於縣議會大禮堂登場，在與親友的共同見證下，36對新人互許終身，攜手邁入人生的新里程碑。 

這次報名時十分踴躍，僅半小時就額滿，本次集團結婚將傳統繁瑣的婚禮儀式，簡化為溫馨、簡單且隆重的典禮，新竹縣長楊文科夫妻擔任證婚人，新竹縣議長張鎮榮夫妻擔任主婚人、副議長王炳漢夫妻作為介紹人，見證宣讀結婚證書、用印、交換信物等各項儀式。 

楊文科在致詞時指出，在婚姻生活中，夫妻難免會有意見不同，但切記要「相知相惜」、「疼惜對方」，他更笑稱自己都是「讓太太那一方」，只要意見不同，「聽太太的就對了」，這番幽默發言，更獲得新人掌聲，也成為楊文科夫妻婚姻即將邁入50周年的幸福見證。  

張鎮榮則鼓勵新人：「無論風霜雨露，都能夠互相包容，共同成長，攜手走過每一個春夏秋冬」。他指出，新竹縣是一座「充滿生機的城市」，在縣長楊文科的帶領及議會的支持下，積極促進經濟發展，讓年輕人有成家、穩定的基礎，期盼讓青年「願婚、敢生」。王炳漢則說，新人「從此不再只是兩個人的名字，而是一個家」，鼓勵成家後要在要在愛與信任中，把「平凡的日常，編織成不平凡的幸福」。 

為了讓新人們帶著滿滿的收穫展開家庭生活，縣府今年首度優化新人禮，將新人禮改為2萬元遠百提貨券，可依據自身喜好，自由挑選電器或生活用品。新人謝小姐開心分享，在聽完縣長「鍋子與鍋蓋」的相處之道，決定將禮券用於購置廚具，與擅長廚藝的先生，一起為婚姻烹調獨屬的甜蜜。

其中一對新人鄭先生因緣際會與住在新竹縣的妻子相識、相戀，鄭先生也提及，過去有耳聞集團結婚的消息，縣府有此活動，對新人是不小的助益，很高興能在竹縣成家。

114年度新竹縣集團結婚以「牽手竹縣、浪漫一生」為主軸，今天於縣議會大禮堂登場。記者郭政芬／攝影
114年度新竹縣集團結婚以「牽手竹縣、浪漫一生」為主軸，今天於縣議會大禮堂登場。記者郭政芬／攝影
在與親友的共同見證下，36對新人互許終身，攜手邁入人生的新里程碑。記者郭政芬／攝影
在與親友的共同見證下，36對新人互許終身，攜手邁入人生的新里程碑。記者郭政芬／攝影
這次報名時十分踴躍，僅半小時就額滿，本次集團結婚將傳統繁瑣的婚禮儀式，簡化為溫馨、簡單且隆重的典禮。記者郭政芬／攝影
這次報名時十分踴躍，僅半小時就額滿，本次集團結婚將傳統繁瑣的婚禮儀式，簡化為溫馨、簡單且隆重的典禮。記者郭政芬／攝影

新人 集團結婚 新竹 楊文科

延伸閱讀

客語認證僅達標1成 楊文科罕見動怒：從從容容變連滾帶爬

國民黨主席之爭陷分裂 南投副議長開第一槍：郝當選就退黨

參加國慶升旗 楊文科：國家要冷靜沉著找出有利策略

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

相關新聞

竹縣集團結婚36對新人互許終身 新人禮為2萬元遠百提貨券

114年度新竹縣集團結婚以「牽手竹縣、浪漫一生」為主軸，今天於縣議會大禮堂登場，在與親友的共同見證下，36對新人互許終身...

桃園藝文場館收支落差大 民代促市府盡量縮小差距

桃園藝文空間越來越多，部分場館熱度隨新鮮感與實施收費漸退，民代發現文化局兒童美術館人潮不如開幕初期，客家事務局也有許多場...

中壢老街溪步道凹凸絆倒畫家重傷 議員促檢討鋪面工法

桃園市議員黃敬平指出，中壢老街溪河岸步道是熱門景觀步道，不料成了「隱形陷阱」，一名50歲男子日前入夜沿著老街溪步道運動，...

全面覆蓋！苗栗頭份六合運動場太陽光電工程啟動 明年3月底完工

苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工...

桃園文化幣消費 六都墊底

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，但效益不彰，消費金額從去...

雨害加猴害 尖石甜柿減產3成

新竹縣尖石鄉盛產甜柿，今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成。果農自組巡守隊互助，用鞭炮驅猴，也有部分果農裝設電網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。