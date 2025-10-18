竹縣集團結婚36對新人互許終身 新人禮為2萬元遠百提貨券

114年度新竹縣集團結婚以「牽手竹縣、浪漫一生」為主軸，今天於縣議會大禮堂登場，在與親友的共同見證下，36對新人互許終身，攜手邁入人生的新里程碑。

這次報名時十分踴躍，僅半小時就額滿，本次集團結婚將傳統繁瑣的婚禮儀式，簡化為溫馨、簡單且隆重的典禮，新竹縣長楊文科夫妻擔任證婚人，新竹縣議長張鎮榮夫妻擔任主婚人、副議長王炳漢夫妻作為介紹人，見證宣讀結婚證書、用印、交換信物等各項儀式。

楊文科在致詞時指出，在婚姻生活中，夫妻難免會有意見不同，但切記要「相知相惜」、「疼惜對方」，他更笑稱自己都是「讓太太那一方」，只要意見不同，「聽太太的就對了」，這番幽默發言，更獲得新人掌聲，也成為楊文科夫妻婚姻即將邁入50周年的幸福見證。

張鎮榮則鼓勵新人：「無論風霜雨露，都能夠互相包容，共同成長，攜手走過每一個春夏秋冬」。他指出，新竹縣是一座「充滿生機的城市」，在縣長楊文科的帶領及議會的支持下，積極促進經濟發展，讓年輕人有成家、穩定的基礎，期盼讓青年「願婚、敢生」。王炳漢則說，新人「從此不再只是兩個人的名字，而是一個家」，鼓勵成家後要在要在愛與信任中，把「平凡的日常，編織成不平凡的幸福」。

為了讓新人們帶著滿滿的收穫展開家庭生活，縣府今年首度優化新人禮，將新人禮改為2萬元遠百提貨券，可依據自身喜好，自由挑選電器或生活用品。新人謝小姐開心分享，在聽完縣長「鍋子與鍋蓋」的相處之道，決定將禮券用於購置廚具，與擅長廚藝的先生，一起為婚姻烹調獨屬的甜蜜。