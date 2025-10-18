桃園藝文場館收支落差大 民代促市府盡量縮小差距

桃園藝文空間越來越多，部分場館熱度隨新鮮感與實施收費漸退，民代發現文化局兒童美術館人潮不如開幕初期，客家事務局也有許多場館營運呈赤字，憂未來市立美術館與其他老舊廳舍整建後的效益，呼籲市府即便藝文非以營利為目的，也要盡可能做到收支平衡。

桃園市議員錢龍發現文化局前幾次工作報告顯示兒美館今年2月到8月進館人數只有3.1萬名，但最近定期會工作報告又說今年7、8月進館人數達4.1萬名，數據兜不攏，後來文化局解釋是資料輸入錯誤，7、8月進館人數為4.1萬名無誤。

文化局雖澄清工作報告錯誤，但實際數據也顯示兒美館在去年4月開館創7萬人造訪記錄後，陸續幾個月人潮只有4、5萬名，去年9月開始收費，人數下滑至每月1.5萬名。

錢龍表示，希望市府任何場館都能穩定提昇發展，想要達到這個目標，數字是重要指標，盼文化局清楚掌握。

桃園市議員林政賢則指客家局轄下7大藝文場館去年僅客家茶文化館有盈餘，其他均為赤字，鍾肇政文學生活園區去年收入甚至只有1千元，有待改善；議員于北辰說，雖然藝文場館不以營利為目的，但應盡量提升人氣，做到收支平衡；議員張碩芳則建議場館可多角化經營，日本藝文場館利用空間販售二手商品、在地農特產都有成功案例可參考。

文化局表示，兒美館目前每月進館人數穩定，未來市立美術館落成後，可望發揮加乘效應，其他場館透過活動與產業鏈結也有明顯成長，未來會透過民間營運或公私協力共管方式強化營運，以達永續發展。

客家局則說，7大館舍已針對特自特色強化文化品牌，透過各式活動曝光，人潮已有明顯成長，今年總參觀人數可望成長2成，收支短差則可望縮短2成，未來會持續透過魯冰花節、桐花祭、海客文化藝術季與客家音樂節等活動持續推廣。