中壢老街溪步道凹凸絆倒畫家重傷 議員促檢討鋪面工法

桃園市議員黃敬平指出，中壢老街溪河岸步道是熱門景觀步道，不料成了「隱形陷阱」，一名50歲男子日前入夜沿著老街溪步道運動，被鬆動、高低不平的地磚絆倒，手腳身體多處挫傷，當時一度沒辦法站立，現在不僅暫時無法洗澡，他是畫家，不能創作影響工作，請黃協助申請國賠。

黃敬平表示，桃林鐵路桃園區的步道，去年7月也發生木棧的步道翹起，婦人被跘倒摔得鼻青臉腫，其他像有的埤塘步道時間久了地磚時凹凸不平，每年都有幾件摔倒意外，養護單位雖然都會派員巡邏，不過以老街溪15日發生運動摔倒意外為例，很明顯巡邏人員有巡卻沒發現，不然就是沒當一回事。

黃敬平強調，無論棧板或石磚步道材質堅硬，長者或壯年人被跘倒都摔得不輕，有的甚至摔斷牙或險些失明，他要求市府落實巡檢，有缺失就即刻修復，沒修復前要設置警告標示提醒民眾。

中壢區公所表示，意外發生地點在老街溪靠近機捷A20站的河岸步道，已經派員先在路磚不平的位置放三角錐，與裝設簡易的圍籬提醒民眾注意，也會再請廠商修復；初步研判該位置有疑似被施工重車輾壓導致地磚不平整的情形，公所會派員加強巡查。黃敬平服務處已協助身障男子，請中壢區公所啟動保險理賠機制，並協助傷者申請國賠程序，盡速處理，讓受害者獲得合理補償。

黃敬平指出，該名民眾平時習慣於公園慢跑運動，近期因園區一側出現毒蛇警示牌而改變跑步路線，卻意外遭遇地磚翹動、縫隙明顯的危險路段，導致重心不穩「撲街」摔傷。此事件反映出市府對公共設施養護管理的疏忽，亟需正視改善。

黃敬平強調，透水磚工法雖為人行道與公園常見設計，但不耐壓、易鬆動、易沉陷等缺點，已長期引發民怨。建議市府全面檢討既有鋪面工法，優先改採「壓花地坪」等近年主流材料，兼顧排水、美觀與耐用性，避免再有類似意外發生。