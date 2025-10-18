全面覆蓋！苗栗頭份六合運動場太陽光電工程啟動 明年3月底完工

苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。 縣府指出，六合運動場結合運動、教育與綠能示範三大願景，將運動空間升級成為兼具發電效益與公共使用的綠能示範基地。

縣府工商發展處表示，縣府持續推動能源轉型與淨零政策，在六合國小預定地（六合綜合運動場）的太陽光電工程，由縣府與中租迪和公司合作推動，總裝置容量約 2000kWp，在溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場設置棚架型太陽能光電系統，完工後每年可發電249萬9613度，相當於694戶家庭整年的用電量，並可減少約1234公噸二氧化碳排放量，等同於種植3.2座大安森林公園的碳吸附效益。

工商發展處強調，光電棚架設計採傾斜角3至6度，可有效減低反光、提升排水與結構安全，不會有早期面板頂端縫隙滲雨的情況；施工期間將嚴守固定作業時段並採定時灑水，確保安全與環境品質。太陽能板反射率僅約2%至10%，遠低於金屬屋面及水泥地面，對周邊社區環境及飛航安全無不良影響。此外，工程完工後將導入雲端監測與專業維運機制，透過24小時自動監控系統與季檢維護，確保發電穩定與設施安全。

工商發展處長詹彩蘋表示，工程原定明年6月完工，但在施工說明會中，地方民代希望能提早，以便頭份市每年重大慶典「四月八」可使用到運動場空間，因此工期將趕在3月底完工，光電場用地面積1.9996公頃，不需送中央審核，有助於加快相關申請作業及流程。

施工說明會10月16日下午在民生里活動中心辦理，不少鄉親、議員或助理到場關切，當地里長表示支持政策，但也要求照顧鄉親居住環境，不能有負面影響。

中租公司說明，案場規畫裝設防眩光的太陽能模組，升壓設備站將採用鐵網隔離並安裝隔音設施，避免噪音影響鄰近住戶。