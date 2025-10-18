快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聽新聞
0:00 / 0:00

全面覆蓋！苗栗頭份六合運動場太陽光電工程啟動 明年3月底完工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。 縣府指出，六合運動場結合運動、教育與綠能示範三大願景，將運動空間升級成為兼具發電效益與公共使用的綠能示範基地。

縣府工商發展處表示，縣府持續推動能源轉型與淨零政策，在六合國小預定地（六合綜合運動場）的太陽光電工程，由縣府與中租迪和公司合作推動，總裝置容量約 2000kWp，在溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場設置棚架型太陽能光電系統，完工後每年可發電249萬9613度，相當於694戶家庭整年的用電量，並可減少約1234公噸二氧化碳排放量，等同於種植3.2座大安森林公園的碳吸附效益。

工商發展處強調，光電棚架設計採傾斜角3至6度，可有效減低反光、提升排水與結構安全，不會有早期面板頂端縫隙滲雨的情況；施工期間將嚴守固定作業時段並採定時灑水，確保安全與環境品質。太陽能板反射率僅約2%至10%，遠低於金屬屋面及水泥地面，對周邊社區環境及飛航安全無不良影響。此外，工程完工後將導入雲端監測與專業維運機制，透過24小時自動監控系統與季檢維護，確保發電穩定與設施安全。

工商發展處長詹彩蘋表示，工程原定明年6月完工，但在施工說明會中，地方民代希望能提早，以便頭份市每年重大慶典「四月八」可使用到運動場空間，因此工期將趕在3月底完工，光電場用地面積1.9996公頃，不需送中央審核，有助於加快相關申請作業及流程。

施工說明會10月16日下午在民生里活動中心辦理，不少鄉親、議員或助理到場關切，當地里長表示支持政策，但也要求照顧鄉親居住環境，不能有負面影響。

中租公司說明，案場規畫裝設防眩光的太陽能模組，升壓設備站將採用鐵網隔離並安裝隔音設施，避免噪音影響鄰近住戶。

詹彩蘋強調，會議中提出的建議事項，都會逐一落實，讓六合運動場光電案不僅能創造穩定綠電收益，也將成為在地學校推動能源教育的重要教材，實現「運動共融、教育共學、環境共榮」的永續目標，縣長鍾東錦也肯定本案充分展現縣府落實「公有地活化」與「地方創能」的決心，透過綠電與運動空間結合，不僅減碳又能創收，更能讓學生與居民能在日常生活中接觸綠能教育，達到全民共學與永續共榮。

苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，縣府日前舉辦施工前說明會，聽取地方意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，縣府日前舉辦施工前說明會，聽取地方意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工程將在11月開工，爭取在明年3月底前完工。記者胡蓬生／攝影

運動 能源 永續

延伸閱讀

彰議員涉護航光電索賄497萬 遭限制出境...抗告駁回確定

苗栗菁潮流選好物、青年洄游與USR計畫頒獎 縣府籲企業助青年闖藍海

影／苗栗隨機殺人…鐵工護童遭捅今出院 妻女曝還有無名球棒英雄

三重厚德國小和平樓拆除暨新建工程啟動

相關新聞

全面覆蓋！苗栗頭份六合運動場太陽光電工程啟動 明年3月底完工

苗栗縣政府規畫在頭份市六合綜合運動場設置太陽光電工程，未來面積約2公頃的整座運動場將不再是露天場地，避免日曬雨淋，這項工...

桃園文化幣消費 六都墊底

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，但效益不彰，消費金額從去...

雨害加猴害 尖石甜柿減產3成

新竹縣尖石鄉盛產甜柿，今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成。果農自組巡守隊互助，用鞭炮驅猴，也有部分果農裝設電網...

苗栗菁潮流選好物、青年洄游與USR計畫頒獎 縣府籲企業助青年闖藍海

苗栗縣政府今天10月17日上午在縣府舉辦今年「巷弄菁潮流YOUNG選好物」及「國立聯合大學青年洄游與USR計畫」聯合頒獎...

桃園社區照顧關懷據點成果展 副市長：敬老卡明年擴大補助

桃園市副市長王明鉅今日下午前往桃園會展中心，出席年度社區照顧關懷據點成果展，表示關懷據點提供長者自我實現機會，市府將持續...

雨害加猴害！尖石甜柿減產3成 展售活動下周登場拚買氣

新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成，尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。